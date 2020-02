Sostenibili e nella natura, come saranno i nostri prossimi viaggi

editato in: da

Nell’era dei cambiamenti climatici, della sostenibilità e di Greta Thunberg, anche le vacanze diventano sempre più “green”. La parola d’ordine nei viaggi oggi è “eco-friendly”. E le nuove tendenze, le nuove proposte di Paesi stranieri e regioni italiane e gli interessi dei turisti vanno tutti verso questa direzione.

È quanto è emerso dall’ultima edizione della Borsa internazionale del turismo (Bit) 2020 dove ciascun operatore, sia esso un Paese estero sia un’area del Belpaese, ha presentato almeno un itinerario in cui la natura è al centro della proposta turistica.

Dal Parco dei Colli romani, dove siti archeologici, dimore storiche e campi coltivati si abbinano ai cammini e al trekking, come il nuovo itinerario un itinerario da fare a piedi in 25 tappe, che attraversa 42 Comuni, due regioni (Lazio e Abruzzo), tre province (Roma, Rieti, L’Aquila), sei aree protette regionali e un parco nazionale.

All’Abruzzo, la regione più verde d’Italia, che punta tutto sulle vacanze in bicicletta con il nuovo progetto “Abruzzo Bike friendly”, una rete regionale di strutture ricettive e di servizi promossa e gestita dalla Regione per favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta cicloturistica. Qui si potrà trascorrere una vacanza vivendo il territorio in modo sostenibile, coniugando lo sport alla scoperta di luoghi, paesaggi e culture.

Al “Green Pilgrimage” che si può fare nel deserto d’Israele, dove al pellegrinaggio di antico significato si abbina la scoperta del deserto e un tipo di turismo attivo. L’esperienza nel deserto del Negev è perfetta tutto l’anno: si percorrono luoghi quasi lunari, come il cratere di Ramon, fin verso l’oasi di Ein Ovdat. Il Negev o si trova a 90 minuti di auto da Gerusalemme e da Tel Aviv ed è la destinazione ideale per famiglie e per i viaggiatori a cui piace l’avventura all’aria aperta.

Sostenibile è anche la vacanza che si può fare a Formentera. Sull’isola, a partire da quest’estate, la mobilità sarà sempre più sostenibile, con la graduale sostituzione di auto ibride ed elettriche e la limitazione di quelle a benzina, ma il focus primario è quello di proteggere uno dei tesori marini di questo paradiso delle Baleari: la Posidonia Oceanica, attraverso il progetto Save Posidonia Project. E un’altra scommessa sostenibile è la gastronomia Slow Food, che include antiche ricette tradizionali preparate con materie prime locali a chilometro zero con un circuito di produttori e una rete di piccoli negozi in cui sono distribuiti.

Anche la Repubblica Dominicana punta sulle vacanze “green”. Sotto il profilo ecologico, è un vero e proprio paradiso, ricco di luoghi ancora tutti da scoprire, parchi e lagune, specie animali protette, natura rigogliosa e incontaminata. La penisola di Samanà, per esempio, è uno dei tratti di costa più intatti, con numerosi laghi, lagune e parchi naturali. La provincia di Puerto Plata, a Nord, circondata da mare e montagne con 300mila metri quadrati di costa ospita i maggiori depositi d’ambra e di attrazioni naturalistiche, dalle cascate alle lagune naturali fino alla montagna. Spostandosi più a Nord-Ovest c’è Montecristi dove sorge un parco nazionale tra mangrovie, pellicani e distese di gigari e poi ci sono i Cayos Los Siete Hermanos, isolette vergini che delimitano un’area corallina di 30 km con un’incantevole fauna marina. Infine, a Sud-Ovest ci sono le provincie di Pedernales e Barahona, regioni emergenti del turismo dominicano che conservano la natura più incontaminata.