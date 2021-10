Sold out la crociera nel Mediterraneo per omaggiare Caravaggio

Si chiama Caravaggio: Orizzonti di Luce, ed è un viaggio speciale organizzato da Treccani in collaborazione con MSC Crociere, il primo capitolo di un nuovo progetto che porta in viaggio tra le meraviglie del Mediterraneo per omaggiare il genio creativo di Caravaggio.

MSC Crociere e Treccani hanno confezionato un’avventura ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato, sulle tracce del grande artista italiano, tra esperienze a bordo di MSC Grandiosa ed escursioni a terra a Roma, Palermo e La Valletta, città che hanno segnato la sua vita e le sue incantevoli opere.

Un esclusivo viaggio nel viaggio che è già sold out e che permetterà agli ospiti di vivere una settimana all’insegna della bellezza e dell’arte – con partenza dal porto di Genova lunedì 8 novembre e rientro lunedì 15 novembre – durante la quale le giornate saranno scandite da eventi, attività e mostre a tema organizzate appositamente per loro e sbarchi a terra per visitare i luoghi che hanno contribuito a rendere celebre l’artista.

Un debutto, quello di Treccani, nel mondo delle esperienze culturali che è una vera e propria esperienza immersiva tra mare e terra. Grazie a questa crociera gli appassionati del Merisi ammireranno alcuni dei suoi capolavori più celebri passeggiando tra le vie pittoresche di Roma, facendo tappa alle chiese di San Luigi dei Francesi e Sant’Agostino; a Palermo, invece, visiteranno l’Oratorio di San Lorenzo, per poi scoprire le opere dei seguaci dell’artista per poi terminare la giornata nel cuore della città; arrivati a Malta, si immergeranno nel fascino del centro storico de La Valletta, visitando la Concattedrale e la Decollazione di San Giovanni Battista.

Non mancherà di certo il relax a bordo di MSC Grandiosa che assumerà una dimensione culturale grazie a Orizzonti di Luce, la mostra di riproduzioni fedeli in scala 1:1 dei capolavori dell’artista (tra cui Giuditta e Oloferne, il Riposo durante la fuga in Egitto e il Giovane con la canestra di frutta), durante le quali ogni ospite potrà scoprire aneddoti e curiosità sulla vita del geniale artista.

MSC Grandiosa è, inoltre, la nave da crociera che ospita, in maniera permanente, la prima mostra d’arte sul mare con ben 26 incisioni della serie Danse Dessin del pittore Edgar Degas.

Un debutto, quello di Treccani, in grande stile grazie a Caravaggio: Orizzonti di Luce e che offre servizi ed esperienze ad alto tasso di cultura e contribuendo attivamente alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio italiano.

Un nuovo corso che sarà presto arricchito da ulteriori proposte, da donare o regalarsi.