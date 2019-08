Silversea Moon, sta per salpare la nuova nave per crociere di lusso

editato in: da

Una nave piccola, per pochi ospiti, ma super lusso e dotata di servizi personalizzati. la nuova nave da crociera che dal prossimo anno navigherà nel Mediterraneo sarà una meraviglia.

Il successo di Silver Muse, la prima nave da crociera extralusso di Silversea, ha spinto la compagnia monegasca a mettere in cantiere altre imbarcazioni destinate ad accogliere passeggeri desiderosi di trascorrere una vacanza a cinque stelle. Presto anche la Silver Moon solcherà i mari, offrendo ai propri ospiti un’esperienza incredibile.

La nuova nave della flotta di Silversea, attualmente in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, effettuerà il viaggio inaugurale il 6 agosto 2020: la crociera partirà da Trieste e arriverà a Civitavecchia 11 giorni dopo.

Durante la traversata effettuerà numerose soste tra la Croazia, il Montenegro, l’Albania, Malta e l’Italia. Sul sito ufficiale della compagnia navale è già possibile organizzare un’indimenticabile vacanza a bordo della Silver Moon. Nei mesi successivi il varo, la nave effettuerà numerose tratte nel bacino del Mediterraneo, tra Venezia, Roma, Barcellona, Atene, Lisbona e Montecarlo.

Sono già state svelate alcune caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, che potrà ospitare solo 596 selezionatissimi passeggeri. La nave è lunga 212 metri e ha una stazza approssimativa di 40.700 tonnellate. Le suite sono arredate con materiali di altissima qualità e offrono servizi extralusso, come per esempio il servizio dedicato di un maggiordomo personale, un bar interno e la possibilità di pranzare in camera.

Anche gli spazi comuni sono stati ridisegnati per offrire il maggior comfort possibile agli ospiti, prevedendo numerose migliorie rispetto al design di Silver Muse. Il ponte che ospita la piscina è maggiormente curato nei dettagli e l’area bar a forma di “U” prevede diversi posti a sedere aggiuntivi.

Suddivise tra l’area interna e quella esterna, sorgono anche un centro benessere e una zona fitness che prevedono un’area termale, un’area relax, un salone di bellezza e una palestra super attrezzata. Tra le altre sorprese, la nave da crociera accoglie una sala adibita a teatro e cinema, un casinò, diverse boutique, un’ampia biblioteca, alcune sale panoramiche e numerosi salottini in cui godersi un po’ di meritato relax in compagnia degli altri passeggeri.

La Silver Moon offre, inoltre, in anteprima un innovativo progetto culinario rinominato S.a.l.t. (Sea and Land Taste), che permette agli ospiti a bordo di immergersi in un’esperienza gastronomica davvero particolare. I piatti, preparati con materie prime di alta qualità provenienti dalle varie destinazioni della crociera, consentono ai passeggeri di godere della tradizione culinaria delle diverse mete turistiche che visiteranno.