Si chiama Big Branzino, ed è la sauna galleggiante dei sogni

Fonte: IPA Big Branzino, la sauna galleggiante dei sogni

Sono tanti e diversi i motivi che ci spingono a viaggiare intorno al globo. A volte lo facciamo per esplorare le meraviglie di Madre Natura, quelle che sono così straordinariamente incredibili da non sembrare reali. Altre volte ci mettiamo in cammino per andare alla scoperta di tutti i capolavori firmati dall’uomo, gli stessi che si sono trasformati in attrazioni turistiche e in simboli di città e Paesi interi.

Nella maggior parte dei casi, però, non ci muoviamo solo per conoscere luoghi o raggiungere monumenti iconici, ma soprattutto per vivere esperienze uniche e incredibili, le stesse che ci permettono di costruire i ricordi indelebili e straordinari.

E se è un’avventura al di fuori dell’ordinario che volete vivere, allora, sappiate che c’è una nuova attrazione all’orizzonte della natura incontaminata dell’Arcipelago di Stoccolma. Si tratta di una sauna galleggiante che sembra uscita da un sogno.

Una vacanza a tutto relax nella natura

È una nuova e inedita esperienza di benessere quella che hanno proposto due architetti all’interno dell’Arcipelago di Stoccolma. Nel più grande arcipelago della Svezia, uno tra i maggiori del Mar Baltico che comprende migliaia di isole di diverse dimensioni, è stata appena costruita una struttura destinata a regalare la migliore esperienza di sempre, quella all’insegna del relax e della serenità con vista mozzafiato.

Si tratta di una sauna galleggiante progettata dagli architetti svedesi Thomas Sandell e Johan Strandlund, a metà tra una piccola SPA e una floating house. Il suo nome è Big Branzino e il suo obiettivo è proprio quello di garantire a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza di relax e benessere con la vista incredibile dello splendido arcipelago.

La struttura completamente in legno, e adagiata su una piattaforma galleggiante, è dotata di ampie vetrate che garantiscono visioni suggestive sulla natura circostante da ammirare mentre ci si prende cura di sé.

Fonte: IPA

La sauna galleggiante nell’Arcipelago di Stoccolma

Come abbiamo anticipato, l’Arcipelago di Stoccolma e un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e della natura. Ed è proprio qui che una nuova esperienza di benessere è stata pensata e realizzata.

Costruita con l’obiettivo di regalare agli ospiti una delle esperienze più incredibili di sempre, la sauna galleggiante porta la firma del maestro artigiano Lei Persson, che si è occupato personalmente di rendere reale la visione degli architetti che hanno progettato la struttura. La sauna, posizionata al centro di una piattaforma galleggiante che ricorda una piccola nave, è caratterizzata da ampie vetrate che garantiscono la visione panoramica di tutta la natura circostante.

Così, mentre ci si rilassa davanti al bagliore del fuoco e ci si lascia avvolgere dal suo calore, lo sguardo può perdersi all’orizzonte mentre il sole lascia spazio al crepuscolo. L’esperienza, infatti, prosegue anche sulla terrazza sul tetto dalla quale è possibile osservare il meraviglioso e suggestivo cielo stellato da una posizione strategica, lontano dall’inquinamento luminoso e dal caos cittadino. Completano la struttura un bagno con doccia e una zona lounge situata a poppa.

Tutto il progetto, che ha portato alla costruzione di Big Branzino, si è mosso inseguendo un solo e unico obbiettivo, quello di annullare le distanze tra la natura e la sauna galleggiante per regale un’esperienza immersiva, sensoriale e unica, fatta di benessere, pace e serenità, all’interno di uno dei paesaggi più belli del Paese.

Non è ancora chiaro se la sauna galleggiante sarà disponibile per il noleggio o per l’acquisto, quello che è certo è che si tratta di un’esperienza che tutti vorremmo vivere. Quindi, terremmo d’occhio le eventuali e future disposizioni per aggiornarvi.