In questa città è stata inaugurata una strada dedicata ai gatti

Fonte: Getty Images Murales nella "Strada dei gatti" a Shanghai, Cina

Come resistere al fascino dolce e misterioso dei nostri adorabili amici felini? Le loro espressioni imperturbabili, gli occhi penetranti e il loro comportamento enigmatico hanno ispirato da sempre gli artisti di ogni epoca. E le opere d’arte di cui vogliamo parlarvi oggi non fanno eccezione.

Il 4 maggio, infatti, in occasione del BFC Bund Art Festival, la città di Shanghai ha ribattezzato la Fangbingzhonglu come la “Strada di Gatti sul Bund”. Questa particolare iniziativa è stata possibile grazie alla passione di numerosi artisti di strada che hanno realizzato veri e propri capolavori dedicati a questi animali, tra i quali spiccano una serie di murales e disegni artistici che hanno reso l’area del Giardino Yuyuan affascinante e unica nel suo genere.

Un’esperienza di viaggio incredibile, non solo per gli appassionati dei felini, ma anche per coloro che desiderano esplorare Shanghai e scoprire le meraviglie che la Cina ha da offrire.

La “Strada dei gatti” trasforma Shanghai in un’opera d’arte

Fonte: Getty Images

La “Cat Street sul Bund” è diventata una tela per le diverse forme d’arte, ognuna unica per messaggio e significato, oltre a essere attualmente uno dei luoghi più pittoreschi della città. Qui i visitatori possono ammirare i numerosi murales che rappresentano i nostri amici a quattro zampe in varie pose e situazioni.

E se vi dicessimo che le opere d’arte possono prendere vita davanti ai vostri occhi? No, non è solo immaginazione, ma un’esperienza che potrete vivere davvero attraverso la realtà aumentata. Grazie a questa tecnologia gli spettatori, infatti, hanno la possibilità di interagire in vari modi, vedendole e toccandole per percepire il loro fascino artistico in modo ancora più completo e coinvolgente.

Passeggiando per la “Cat Street sul Bund” di Shanghai, potrete ammirare tutte le opere d’arte dedicate ai gatti e conoscere interessanti curiosità su questi affascinanti animali. Le meraviglie artistiche e interattive di questa mostra vi faranno sentire parte del loro mondo; quindi, se siete pronti a vivere un’avventura straordinaria e piena di creatività, non perdete l’occasione di visitare la mostra a tema felino più interessante del momento.

Un’avventura autentica ed indimenticabile a Shanghai

Se state pianificando un viaggio in Cina, il BFC Bund Art Festival è solo uno dei motivi per i quali questo affascinante Paese merita di essere visitato. In particolare, Shanghai è una città diversa da tutte le altre.

Dall’incredibile architettura all’appetitoso cibo di strada, c’è molto da esplorare in questa vivace metropoli. Con l’apertura continua di nuove attrazioni, come parchi a tema ad alta quota e centri commerciali futuristici, scoprire qualcosa di nuovo qui non è troppo complicato. Che decidiate di viaggiare da soli o in compagnia, Shanghai potrà sorprendervi sempre con qualcosa di interessante.

Attraverso le sue vie affollate, potete esplorare la cultura cinese con i suoi mercati tradizionali e le imponenti pagode, ma anche la modernità con i suoi grattacieli ultramoderni. Non perdete l’opportunità di ammirare la bellezza del lungomare di Shanghai, dalle acque calme del fiume Huangpu alle scintillanti luci delle torri imponenti in lontananza.

Vi consigliamo, inoltre, di visitare il Giardino Yuyuan, uno splendido parco in stile cinese dove potrete rilassarvi e ammirare la bellezza dei vari elementi architettonici. Senza dimenticare la famosa via dello shopping, la Nanjing Road, che ospita numerose boutique e ristoranti, perfetta per vivere a pieno la vita notturna della città.

La “Strada dei gatti” diventa così un’imperdibile occasione per riscoprire Shanghai, una città in rapida evoluzione che conserva ancora la sua cultura antica, nonché una delle destinazioni più attraenti della Cina.