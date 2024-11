Il Palazzo Vecchio di Firenze apre delle stanze mai viste

Fonte: Getty Images Sala degli Elementi Palazzo Vecchio Firenze

Il Palazzo Vecchio è uno dei principali punti di interesse quando si visita Firenze. Si trova in Piazza della Signoria ed è anche la sede del Comune, oltre a rappresentare la migliore sintesi dell’architettura civile del ‘300. A partire da dicembre 2024 fino a giugno 2025 i visitatori avranno modo di esplorare nuove stanze di questo antico palazzo, grazie all’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti fiorentini. Sono previsti sette appuntamenti con ingresso gratuito su prenotazione per approfittare di questa occasione e ammirare l’appartamento del barone Bettino Ricasoli, la Sala Rossa e altre sale di Firenze Capitale che non sono mai state aperte al pubblico fino a oggi.

Firenze è una città che non ha bisogno di scuse per essere scelta come meta di un viaggio o di una visita breve anche solo per un weekend, poiché ha molto da offrire. Le meraviglie architettoniche, i musei, i punti di interesse culturale, l’arte e le bontà gastronomiche invitano molti turisti da tutto il mondo tutto l’anno. Questa apertura straordinaria del Palazzo Vecchio è un ulteriore invito a visitarla per ammirare la sua eleganza e la personalità antica e moderna allo stesso tempo.

Un Palazzo Vecchio inedito

“Poter visitare luoghi del palazzo comunale che non fanno parte del percorso museale ma che sono ricchi di fascino e storia è un’opportunità straordinaria per entrare nel cuore del Palazzo e conoscerne gli angoli meno noti“, ha affermato l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, che ha aggiunto: “Per questo, abbiamo voluto riproporre un calendario di appuntamenti offrendo l’opportunità di esplorare la storia politica di Firenze attraverso queste sale spesso poco conosciute. Gli Amici dei musei monumenti ci sostengono nell’impegno a rendere accessibile la storia ai cittadini, in modo da creare un legame prezioso tra passato e presente di Firenze, specie nelle giovani generazioni”.

Fonte: Getty Images

Saranno quindi aperti al pubblico alcuni spazi che nel 1860 furono utilizzati per ricavarne l’appartamento del barone Bettino Ricasoli, Governatore della Toscana. Oggi in quelle stanze ci sono gli uffici della vicesindaci di Firenze Paola Galgani e le sale chiamate Firenze Capitale oggi sono sede degli uffici del Consiglio Comunale.

Politico, statista e rivoluzionario cattolico liberale, Ricasoli ha ricoperto anche la carica di sindaco di Firenze, nonché presidente del Consiglio del Regno d’Italia e fondatore del famoso quotidiano La Nazione. Una figura importante per la città toscana e per l’Italia che ha lasciato il segno ed è interessante da studiare e approfondire.

Come prenotare e altre info utili

Le visite alle stanze mai viste di Palazzo Vecchio, come anticipato prima, saranno gratuite ma organizzate secondo prenotazione, grazie al supporto dei volontari dell’associazione Amici dei musei e dei monumenti fiorentini. Sarà possibile partecipare dalle 15 alle 17 nelle giornate del 4 dicembre 2024, 8 gennaio, 5 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio e 4 giugno 2025 prenotando al numero 055286465 o mandando un’email a: segreteria@amicideimusei.it

Pertanto, è bene pianificare in anticipo la visita per assicurarsi un posto, da soli o in gruppi più o meno numerosi. Queste aperture temporanee sono inviti a esplorare il patrimonio artistico e culturale dell’Italia nel presente, cogliendo l’attimo, pensando che non sia possibile poi ripetere l’esperienza molto presto.