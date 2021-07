Puoi dormire sopra le nuvole nell’hotel più alto del mondo

editato in: da

Probabilmente, uno dei motivi per cui da sempre l’uomo sogna di volare si nasconde dietro il desiderio di provare la sensazione di poter camminare sulle nuvole. Ora questo sogno può essere realizzato per davvero, ma sulle nuvole non ci si potrà camminare, ma dormire. Va bene lo stesso?

Per vivere questa incredibile e inedita esperienza dobbiamo volare in Cina, e recarci all’interno del nuovo J Hotel, una delle strutture ricettive più chiacchierate e attese degli ultimi anni. Questo hotel di lusso si trova all’interno del quartiere centrale degli affari di Lujiazui a Shanghai ed è ospitato all’interno di uno degli edifici più incredibili del mondo.

L’hotel che ci permetterà di vivere l’ebrezza di dormire sulle nuvole, infatti, si trova all’interno della Shanghai Tower. Per chi non lo sapesse, questa torre non solo è il grattacielo più alto della Cina, ma è il secondo più alto del mondo con un’altezza di 632 metri e ben 128 piani.

L’altezza di questo edificio è sicuramente da record e leva il primato al Gevora Hotel di Dubai, fino a qualche anno fa considerato l’hotel più alto del mondo, e ai suoi 356 metri.

Ed è proprio sugli ultimi piani, quelli che sembrano sfiorare il cielo di Shanghai che è stato realizzato il J Hotel, una struttura extra lusso del gruppo cinese Jin Jiang. Inaugurato il 19 giugno del 2021, questo hotel promette un’esperienza da capogiro sin dall’arrivo. La hall, situata al 101° piano, si raggiunge con un ascensore ad alta velocità che, grazie ai suoi 18 metri al secondo, consente di arrivare in cima in appena un minuto con una salita vorticosa.

L’hotel è caratterizzato da 165 camere, di cui 34 suite, un bar, una spa e 7 ristoranti. C’è anche una piscina dedicata al relax degli ospiti e una galleria d’arte che si snoda tra i corridoi e gli spazi pubblici e che raccoglie più di mille opere d’arte. E non è tutto perché tutti gli ospiti della struttura avranno a disposizione un maggiordomo personale disponibile h24.

Arte, lusso e relax: ecco l’offerta dell’hotel più alto del mondo, l’unico che consentirà ai suoi ospiti di dormire sulle nuvole. Ma quanto costa vivere questa esperienza da sogno? Il prezzo è presto detto: prenotare una delle del J Hotel può costare dai 500 euro a notte fino a oltre 10 mila euro.