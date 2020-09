Scoprire Bergamo in autunno, tra viaggi e beneficenza

editato in: da

Le bellezze di Bergamo, tra città e natura, si scopriranno anche in autunno grazie all’iniziativa “Adotta Bergamo, adotta l’Italia con Omio” che unisce viaggio e beneficenza.

L’evento nasce per dimostrare che i viaggi non terminano mai; anzi, sono esperienze da vivere tutto l’anno, anche dopo l’estate, per un viaggio tutto italiano che può partire proprio dalla città lombarda che durante il lockdown ha sofferto moltissimo. Inoltre, chi sceglie di prenotare, tra settembre e dicembre, un viaggio in questo meraviglioso luogo devolverà automaticamente una parte della prenotazione alle attività turistiche.

Città dalle mille sorprese, da scoprire nel suo centro e nell’outdoor, il tour di Bergamo si fa accompagnati anche da alcuni influencer locali che permettono di ammirare dettagli e luoghi che solo i “local” possono conoscere, vivendo un vero turismo di prossimità ed esperienze autentiche.

Bergamo, del resto, è una città ricca di storia e cultura, da vivere passeggiando tra musei, teatri e chiese, come la bellissima piazza Mercato delle Scarpe, piazza Vecchia, l’incantevole Palazzo della Ragione con la sua meridiana, il Museo degli Affreschi, il Duomo con la sua piazza, l’antico Palazzo del Podestà e il Campanone, la torre simbolo della città. Si possono esplorare la Città Bassa e la Città Alta, perdersi nei vicoli, fare sosta nelle botteghe, nelle trattorie e nei bar più caratteristici. Tutto per scovare gli scorci più scenografici e poco noti del luogo.

Non solo città. Bergamo, infatti, può essere il punto di partenza ideale anche per uscire dalla mura cittadine ed esplorare la natura preziosa che la circonda, persi tra specchi d’acqua e paesaggi strepitosi. Ci si può addentrare nelle vicine montagne della Val Brembana, un vero paradiso in cui perdersi e ammirare viste mozzafiato dei laghi alpini, facendo soste in borghi medievali o nei rifugi tipici, passando la notte sotto il cielo stellato.

Un’opportunità per, chi c’è già stato, di conoscere Bergamo da un nuovo punto di vista, e un nuovo modo di vivere la città per chi ci arriva per la prima volta.