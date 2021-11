Scoperta in Egitto la tomba del tesoriere di Ramses II

Gli archeologi che lavorano nella necropoli di Saqqara, nel governatorato di Giza, hanno annunciato una nuova importante scoperta nell’antico complesso di tombe.

Una missione dell’Università del Cairo ha portato alla luce la tomba di Ptah-M-Wiah, un antico funzionario egiziano di alto rango e capo del tesoro durante il regno del re Ramses II, che governò dal 1279 a.C. al 1213 a.C.

“Ciò che rende unica questa tomba è l’area in cui è stata trovata“, ha affermato il dottor Ola El Aguizy, a capo della missione archeologica che ha scoperto la tomba. “Un certo numero di capi militari, statisti e aristocratici molto importanti sono stati sepolti lì, la maggior parte dei quali risale al regno di Ramses II“, ha dichiarato Aguizy.

Lo scavo è stato supervisionato dal segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egiziano, il dottor Mostafa Waziri. Il dottor El Aguizy ha aggiunto che Horemheb, il famoso capo militare che divenne faraone e inaugurò la XIX dinastia dell’antico Egitto – dal 1292 a.C. al 1189 a.C. – è stato trovato sepolto nelle vicinanze.

La scoperta della tomba di Ptah-M-Wiah è particolarmente significativa per via dell’alta posizione che ricopriva nella dirigenza di Ramses II. Oltre ad essere il tesoriere reale, servì anche come scriba reale, capo supervisore del bestiame e principale amministratore del governo delle offerte divine nel tempio di Ramses II a Tebe, l’odierna Luxor.

Cosa è stato trovato nella tomba?

Il periodo ramesside – che ha attraversato la XIX e la XX dinastia, tra il 1292 a.C. e il 1075 a.C. – è rinomato per la sua prosperità, come dimostra la grandezza dei suoi tesori archeologici.

La tomba di Ptah M Wiah, come la maggior parte delle altre tombe dell’era Ramesside, è costituita da un grande ingresso adornato con un edificio che raffigura scene della vita del suo occupante e presenta due camere interne.

La prima camera era solitamente lasciata spoglia, mentre la seconda camera sarebbe stata molto più ornata, con colonne decorative che fiancheggiavano la mummia sepolta. Le colonne, note come colonne osiriane dal dio Osiride, hanno lo scopo di collegare la terra al cielo, facendo da ponte tra il mondo dei vivi con l’aldilà, ha detto il dottor El Aguizy.

I manufatti saranno catalogati e poi rimessi nella tomba, nelle loro posizioni originali, in modo che possano essere visti dai visitatori quando il sito aprirà ai turisti.