Italo saluta gennaio: viaggi in treno con sconti dal 20 al 40%

Nuove offerte per Italo Treno che, per dare il benvenuto a febbraio e salutare definitivamente il mese di gennaio, ha deciso di scontare i prezzi dei biglietti dal 20% al 40% su tutte le tratte.

L’offerta terminerà il 3 febbraio (alle ore 15) ed è possibile prenotare sin da ora viaggi dall’8 febbraio al 30 aprile.

Che ne dite, quindi, di approfittare della promozione per trascorrere un week end a Padova? Partendo da Milano l’andata vi costerà solo 10,90 euro. Arrivati qui non potete non vedere la bellissima Cappella degli Scrovegni, in cui sono custoditi una serie di affreschi di Giotto, e l’Orto Botanico più antico al mondo. Fondato nel 1545 è diventato patrimonio Unesco con le sue 7000 specie vegetali. In città da visitare anche Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori e, poi, se potete andate alla ricerca delle vie dell’acqua: lo sapete che Padova è come una piccola Venezia tutta da scoprire?

Meglio un viaggio a Torino? Oggi è davvero facile raggiungerla e con questa promozione, partendo da Bologna, il biglietto vi costerà 17,40 euro. Simbolo della città sabauda di certo è la Mole ma anche i Musei Reali – con i suoi giardini, la biblioteca, i musei – vi lasceranno senza fiato. Tra una tappa e l’altra non dimenticatevi di fermarvi in uno dei caffè storici della città per gustarvi il famoso bicerin. Da vedere e fotografare anche le gallerie (Subalpina, Umberto I e San Federico) che ricordano tanto Parigi.

Avete voglia di un viaggio romantico? E allora partite subito verso Verona: arrivare qui da Roma vi costerà 19,80 euro. Meta ideale per San Valentino, con la casa di Giulietta (lo sapete che vi si può soggiornare per una notte?), la città racchiude bellezze architettoniche in ogni suo angolo come le Arche Scaligere, complesso funerario dedicato all’omonima famiglia che regnò a lungo qui. Percorrendo via Mazzini potete raggiungere in pochi minuti Piazza Bra e godervi lo spettacolo dell’Arena oppure tornare indietro e fermarvi a Piazza Erbe, dove si svolge ancora il mercato. Da vedere prima di tornare a casa: l’Adige dal Ponte Scaligero, anche detto “ponte rosso”. La vista dalla città da qui? Suggestiva ed emozionante.