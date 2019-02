Per San Valentino i trulli di Alberobello si tingono di rosso

editato in: da

San Valentino è ormai alle porte, e le città italiane (ma anche i piccoli borghi) fanno a gara a chi crea l’atmosfera più romantica. Una gara che, sul podio, vede sicuramente Alberobello.

Cittadina pugliese nota per i suoi trulli, Alberobello si trasformerà per l’occasione nella patria dell’amore. E degli innamorati. Ma non solo, diverse zone tra Bari, Foggia e dintorni si vestiranno a festa: le danze lungo la strada in largo Albicocca (a Bari), la manifestazione “Amore di Cioccolato” (a Vico del Gargano), i trulli in rosso (ad Alberobello). E saranno proprio i trulli i veri protagonisti: fino al 17 febbraio, grazie a “Lights in… love”, le facciate coniche dello storico Rione Monti saranno invase da cuori bianchi impegnati a danzare su di uno sfondo rosso, e così anche il Belvedere, la chiesa di Sant’Antonio e il Trullo Sovrano.

Ma non è solo Alberobello, a celebrare San Valentino. A Bari, a partire dalle 19.00, andrà in scena “Gran ballo di San Valentino – A Bari si accende l’amore” nel suggestivo largo Albicocca, che si trova nel borgo antico e che è considerato “la piazzetta degli innamorati”. Alle 21.00, invece, l’appuntamento è al Planetario per guardare – sdraiati a pancia in su – le stelle, mentre il narratore reciterà “Perseo e la magia delle stelle cadenti”.

A Vico del Gargano, uno tra i Borghi più Belli d’Italia sito al’interno del Parco Nazionale del Gargano e della Comunità Montana del Gargano, in provincia di Foggia, sarà invece possibile passeggiare lungo il vicoletto del bacio, mentre in piazza Cattedrale – a partire dalle 18.00 – verranno distribuiti cioccolatini a forma di cuore. Ma non solo: qui, dove il patrono è proprio San Valentino, il 14 febbraio si aprirà la seconda edizione della manifestazione di Terrancia, dedicata proprio all’amore.

Appuntamento anche ad Altamura dove – a partire dalle 19.00 – la mostra d’arte grafica The first time we kissed si trasformerà in un set per gli innamorati, e poi a Fasano (in provincia di Brindisi): qui, alle 18.00, il “Gran ballo storico di San Valentino” permetterà ai presenti di vivere un’atmosfera da fiaba, tra le musiche d’archi e violini e le coreografie raffinate.

Perché la Puglia romantica lo è sempre, ma a San Valentino un po’ di più.