Salpa la Costa Firenze, la nave che è un inno all’Italia

Il suo varo era previsto nel 2019, poi posticipato di nuovo causa Covid, ora finalmente Costa Crociere ha annunciato che la nuova ammiraglia, la Costa Firenze, partirà presto per il suo primo viaggio in mare.

Entrerà in servizio il prossimo 4 luglio da Savona, continuerà a operare nel Mediterraneo fino alla fine di novembre, mentre, nel corso dell’inverno 2021-22, sarà a Dubai, dove proporrà crociere negli Emirati Arabi, in Oman e Qatar e che permetteranno di visitare anche “Expo 2020 Dubai”. Da aprile 2022 Costa Firenze tornerà a offrire crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.

Questa nave, ispirata alla splendida città di Firenze, sarebbe dovuta essere destinata al mercato asiatico, almeno secondo il progetto iniziale. Dopo il viaggio inaugurale, avrebbe infatti dovuto compiere una lunga traversata per raggiungere Hong Kong, dove avrebbe iniziato il suo servizio. Ma i recenti avvenimenti hanno dato una svolta ai piani di Costa Crociere.

Negli spazi condivisi si possono rivivere le magiche atmosfere di alcuni dei luoghi simbolo del Capoluogo toscano, come nell’affascinante atrio della nave “Piazza della Signoria”, che rende omaggio all’omonima piazza fiorentina.

A richiamare l’architettura tipica del Rinascimento fiorentino i colori, le geometrie e le forme del design degli interni, da ammirare anche al Ristorante Palazzo Vecchio o al Ristorante dei Medici.

Gemella della lussuosissima Costa Venezia, l’Italia in miniatura per i turisti cinesi, Costa Firenze sarà la vacanza ideale per le famiglie, grazie alle aree dedicate a bambini e ai ragazzi, come La Laguna Water Park, parco acquatico con 3 scivoli e una piscina, o il Rope Garden Adventure Park, un parco avventura sospeso sul mare.

Il progetto Costa Firenze è, inoltre, particolarmente attento alla sostenibilità, basti pensare che le sue eccellenti performance ambientali sono state riconosciute dal Rina (ente di certificazione internazionale) con la Green Star 3, che comprende tutti i principali aspetti legati all’impatto ambientale di una nave, per ognuno dei quali prevede requisiti massimi di tutela e prevenzione.