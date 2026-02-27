Abbiamo selezionato dieci tra gli eventi più interessanti, divertenti e gustosi del fine settimana. Ecco dove andare

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Le sagre del weekend dal 27 febbraio al 1° marzo 2026

Ultimi carri carnevaleschi, prime sagre primaverili, gite di gruppo, eventi culturali ma anche saloni del gusto e del vino. Il weekend che conclude il mese di febbraio e da’ il via a marzo non manca di appuntamenti adatti a tutti, su e giù per l’Italia.

Abbiamo selezionato dieci tra gli eventi più interessanti, divertenti e gustosi del fine settimana che va dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. Ecco dove andare.

Carnevale delle Madonie a Pianello di Petralia Soprana (PA)

Si avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata”, nella frazione Pianello di Petralia Soprana in provincia di Palermo. L’evento, giunto alla undicesima edizione, promette una giornata di festa per tutte le età. Sabato pomeriggio, a partire dalle 16, i carri allegorici sfileranno lungo la via principale della borgata, accompagnati da gruppi in maschera provenienti da vari centri madoniti. Lungo il percorso non mancheranno musica, coriandoli e l’energia contagiosa dei partecipanti, in un corteo che si preannuncia vivace e partecipato.

Ufficio stampa

Polenta Fest a Segrate (MI)

Il weekend del 27 febbraio – 1° marzo, a Segrate debutta il Polenta Fest Segrate, una sagra di tre giorni dedicata alla polenta e alla cucina tradizionale lombarda. L’evento si svolge in piazza San Francesco e propone stand gastronomici attivi dalla mattina alla sera, con piatti che spaziano dalla polenta taragna e concia alle versioni con brasato, funghi porcini e altre preparazioni. Accanto all’offerta food, il programma prevede spettacoli di artisti di strada e animazione nelle ore serali. L’appuntamento è per venerdì dalle 16 alle 23, mentre sabato e domenica gli stand apriranno alle 12 fino alle 23.00.

Folletti Chef della Sughereta a Monte San Biagio (LT)

Dal 28 febbraio al 1° marzo, a Monte San Biagio prende vita Folletti Chef della Sughereta, l’evento culinario pensato per promuovere un turismo lento e valorizzare il borgo laziale anche nel periodo invernale. La manifestazione propone un format diffuso e accessibile tra laboratori dal vivo, degustazioni gratuite, percorsi gastronomici con menu dedicati, show cooking, musica e attività per famiglie che animano le due giornate dedicate ai prodotti del territorio: dalla salsiccia di Monte San Biagio all’olio extravergine cultivar Itrana, dal miele ai formaggi locali fino ai vini del territorio. Il sabato è incentrato sulla preparazione e trasformazione delle materie prime, mentre la domenica è dedicata allo show cooking e al confronto culturale, con la premiazione del miglior piatto tipico scelto dal pubblico.

Camminata dei musei ad Ascoli Piceno

Sabato 28 febbraio, ad Ascoli Piceno è in programma un appuntamento per la dodicesima edizione del progetto “Camminata dei musei”, con la visita al Forte Malatesta e al Museo dell’Alto Medioevo. La manifestazione culturale è dedicata a conoscere meglio e visitare una struttura che fa parte della rete museale del Comune di Ascoli Piceno. Il Forte Malatesta è una delle architetture fortificate rinascimentali più importanti e spettacolari in Italia e uno dei siti monumentali più affascinanti della città delle cento torri. Il Museo dell’Alto Medioevo espone i preziosi corredi della necropoli longobarda di Castel Trosino. Il programma dell’iniziativa di sabato 28 febbraio prevede, previa prenotazione, il ritrovo dei partecipanti alle 14,45 in piazza Matteotti a cui segue la visita con l’ausilio di una guida turistica abilitata.

QOCO – Un filo d’olio nel piatto ad Andria (BT)

Il 27 e 28 febbraio e il 1° marzo ad Andria prende il via una competizione culinaria a colpi di ingredienti di altissima qualità e di Olio Extra Vergine d’Oliva DOP Terra di Bari. Capitale indiscussa dell’Olio Italiano, città che ospita la piana olivetata più estesa d’Italia, 3 milioni di alberi di olivo cresciuti sullo sfondo di Castel del Monte, all’interno di quel paradiso Unesco che è il Geoparco Nazionale dell’Alta Murgia, nella cittadina i giochi si apriranno venerdì con le “Cene di Gemellaggio” con 10 chef ospitati da altrettanti ristoranti del territorio per realizzare un menu tipico della loro terra di origine in concerto con gli chef locali. Sabato 28 si terrà la gara vera e propria. I concorrenti si sfideranno nella preparazione di un piatto creativo della tradizione locale, che verrà valutato per l’originalità, l’equilibrio dei sapori e la capacità innovativa nell’utilizzo dell’olio EVO di qualità. La festa si concluderà domenica 1° marzo, nella centralissima piazza Catuma, che ospiterà per l’intera giornata il Mercato della Terra, una festa che continuerà fino a sera, con una conclusione a base di street food pugliese.

@Riccardo Battaglia

Salone del Vino a Torino

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2026, torna alle OGR Torino, le Officine Grandi Riparazioni, un ex complesso industriale ferroviario trasformato dalla Fondazione CRT in un hub culturale, la quarta edizione del Salone del Vino, la cantina più grande d’Italia che racconta tutto il Piemonte del vino. Oltre 600 cantine da scoprire e degustare, masterclass, degustazioni e appuntamenti diffusi in tutta la città nelle enoteche e nei ristoranti, con appuntamenti diffusi tra grandi cene ed eventi tra vino, musica e buon cibo come la Notte Rossa Barbera. Una grande fiera dedicata a tutti i winelover, per un lungo weekend che renderà protagoniste le cantine del territorio piemontese e non solo. Un grande evento per raccontare tradizione, innovazione, riscoperte del vino e nuovi trend senza farsi mancare anche tanta cultura, musica, letteratura e arte, immersi fra tutte le sfumature del vino.

@Marzia Benigna Migliorato NR

NeroNorcia a Norcia (PG)

Dopo il weekend del 20 e 22 febbraio, anche questo fine settimana il centro storico di Norcia ospita la Mostra mercato del tartufo nero pregiato. L’edizione numero 62 della manifestazione celebra il tartufo nero pregiato e i prodotti tipici. Due weekend per scoprire ricette e piatti del territorio e partecipare a convegni, incontri, laboratori, show cooking, degustazioni, ma anche appuntamenti musicali, street art e naturalmente stand gastronomici.

Roma Whisky Festival

Dal 28 febbraio al 1° marzo, il Salone delle Fontane di Roma ospita il Roma Whisky Festival. La XIV edizione si conferma il principale evento italiano dedicato al mondo del whisky. La manifestazione riunisce produttori, importatori, distributori, bartender e appassionati, offrendo una panoramica completa sul settore. Durante le due giornate, il pubblico può degustare centinaia di etichette, dai grandi classici ai whisky di nicchia, partecipare a masterclass e seminari di approfondimento, esplorare un’area vintage dedicata a imbottigliamenti rari e scoprire proposte di miscelazione pensate per valorizzare il distillato. Accanto al whisky trovano spazio anche altri spirits, un’area food dedicata agli abbinamenti e concerti ed eventi speciali.

Sagra di San Bastian a Ramandolo di Nimis (UD)

Dal 28 febbraio all’8 marzo 2026, torna, dopo anni, la Sagra di San Bastian a Ramandolo, con due fine settimana ricchi di iniziative. La manifestazione animerà uno degli angoli più suggestivi delle colline orientali friulane, con chioschi gastronomici, eventi all’aria aperta e appuntamenti pensati per tutte le età. Protagonista indiscusso sarà il vino Ramandolo, eccellenza locale e simbolo identitario della festa.

Art & Ciocc a Savona

Da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo dalle 9 alle 20, il tour nazionale dei cioccolatieri fa tappa a Savona per un weekend esplosivo dal “sapor di cioccolato” all’insegna della golosità. Chi ha la passione del cioccolato non può mancare a questo evento, per scoprire le eccellenze di valenti artigiani del gusto provenienti da tutta Italia, con tutte le possibili declinazioni del cioccolato: dalle praline ai cremini, dai cioccolatini alle torte, senza dimenticare castagnaccio, torroni, cioccolato speziato e piccoli capolavori ripieni di rum. Ci sono anche le lezioni, le Ciokoschool con dimostrazioni per grandi e piccoli e gli show cooking dei maestri pasticceri. Il weekend successivo l’appuntamento sarà ad Aosta, vi daremo i dettagli la prossima settimana. Stay tuned.