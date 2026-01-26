La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Durante il mese di febbraio, il lungomare di Viareggio smette di essere una tranquilla passeggiata liberty per trasformarsi nel palcoscenico a cielo aperto più spettacolare d’Italia e del mondo. Da oltre 150 anni, infatti, la città toscana non si limita a festeggiare il Carnevale, ma lo eleva a forma d’arte, attirando a ogni edizione più di 500mila spettatori pronti a farsi travolgere da un’ondata di musica, colori e irriverenza.

I veri protagonisti del Carnevale di Viareggio 2026 sono i Corsi Mascherati, ossia giganti di cartapesta alti come palazzi che sfidano la gravità, preceduti da coreografie ipnotiche e un’ironia che non risparmia nessuno. A guidare la sfilata di cartapesta ci sono Burlamacco, l’enigmatica maschera che fonde il gusto per la beffa con la memoria letteraria di Boccaccio, e la solare Ondina, icona intramontabile dell’estate viareggina anni ’30.

Il calendario del Carnevale di Viareggio 2026 si apre domenica 1 febbraio alle 15:00 con il primo Corso Mascherato, inaugurato dal tradizionale spettacolo pirotecnico che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti. La magia prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili: le suggestive sfilate notturne di sabato 7 febbraio e del Giovedì Grasso (12 febbraio), seguite dai corsi pomeridiani di domenica 15 e del Martedì Grasso (17 febbraio).

Il gran finale è previsto per sabato 21 febbraio a partire dalle 17:00, quando l’ultimo Corso Mascherato Notturno calerà il sipario sull’edizione con la tanto attesa proclamazione dei carri vincitori e un grandioso show di fuochi d’artificio sul mare.

Eventi del Carnevale di Viareggio 2026

Il Carnevale trasforma l’intera città in un palcoscenico diffuso. Questi sono gli eventi da non perdere:

I Corsi Mascherati

L’evento centrale sono i sei Corsi Mascherati che si svolgono sul lungomare. In queste occasioni, i giganteschi carri allegorici in cartapesta sfilano in un circuito chiuso, accompagnati da mascherate di gruppo e bande musicali. Il calendario 2026 prevede sfilate pomeridiane dalle 15:00 il 1, 15 e 17 febbraio, e suggestive parate in notturna, dalle 17:00, il 7, 12 e 21 febbraio. L’apertura e la chiusura della manifestazione sono tradizionalmente celebrate con spettacolari fuochi d’artificio che illuminano il mare di Viareggio.

Le Feste Rionali e i Baccanali Notturni

Il vero cuore pulsante del divertimento popolare sono i rioni. Dal Rione Vecchia Viareggio, che apre le danze a fine gennaio, passando per il movimentato Marco Polo, fino al leggendario “Baccanale” della Darsena (dal 13 al 17 febbraio), le strade si riempiono di cucine all’aperto, musica dal vivo e maschere, offrendo l’essenza più autentica e festosa della città.

Laboratori e attività per bambini

Il Carnevale è anche a misura di famiglia grazie ai numerosi appuntamenti pomeridiani. Presso la Cittadella del Carnevale, i bambini possono imparare l’arte della cartapesta con laboratori creativi guidati dai maestri costruttori. Inoltre, rioni come il Campo d’Aviazione, il Varignano e il Bicchio organizzano feste dedicate esclusivamente ai più piccoli con animazione e giochi.

Appuntamenti culturali, mostre e visite guidate

Per chi desidera approfondire la storia della manifestazione, il programma include visite guidate al Museo del Carnevale e tour alla scoperta delle architetture liberty del lungomare. Non mancano le occasioni culturali come il convegno storico al Palace Hotel, le mostre d’arte presso Villa Argentina e Villa Paolina e gli incontri con gli autori alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMC).

Altri eventi

La satira tipica del Carnevale di Viareggio non corre solo sui carri, ma sale anche sul palco. Durante tutto il periodo festivo, il Teatro Jenco e il Teatro Eden ospitano rappresentazioni di teatro dialettale e il festival “L’inCanto dei Rioni”.

Infine, il Carnevale coinvolge anche lo sport e la gastronomia. Nell’edizione 2026 spiccano la Coppa Carnevale di nuoto, il raduno di auto d’epoca “Viareggio Italian Classic Parade” e il PalaCarnevale, che ospita contest culinari.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Per assistere alle sfilate del Carnevale di Viareggio è necessario un biglietto d’ingresso, i cui prezzi variano in base alla tipologia e alla data scelta. Per i singoli Corsi Mascherati, il costo parte da 16,50 euro (con una tariffa speciale agevolata di 15 euro per il Giovedì Grasso), mentre i ragazzi fino ai 14 anni possono usufruire di riduzioni; i bambini sotto 1,20 metri di altezza entrano invece gratuitamente. Se desiderate un posto in tribuna, il biglietto parte dai 25 euro.

Come raggiungere il Carnevale di Viareggio

Il mezzo più consigliato per arrivare a Viareggio è senza dubbio il treno: la stazione di Viareggio si trova in una posizione centrale (Piazza Dante) e dista solo dieci minuti a piedi da Piazza Mazzini, uno dei principali ingressi al circuito dei carri.

Per chi preferisce l’auto, Viareggio è raggiungibile tramite l’autostrada A12 (Genova-Rosignano) o la A11 (Firenze-Mare), oltre che percorrendo la via Aurelia. Sebbene siano disponibili diversi parcheggi in centro, come quelli in Via Fratti o presso lo Stadio dei Pini, durante i giorni delle sfilate la viabilità subisce modifiche significative.