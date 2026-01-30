Tra maschere carnevalesche e carri allegorici, sapori tipici, musica e piazze in festa, i giorni della Merla in Italia si arricchiscono di eventi in ogni regione

I Giorni della Merla, quelli tradizionalmente ritenuti i più freddi dell’anno, sono arrivati e a questi l’Italia risponde con una vibrazione di gusto, convivialità e feste popolaro. Tra piazze e borghi italiani si accendono sagre tipiche e manifestazioni che riscaldano l’inverno con sapori autentici, riti tradizionali e appuntamenti culturali diffusi: dai piatti simbolo della cucina locale alle fiere di artigianato, passando per spettacoli, mercatini e degustazioni. Questo weekend non è solo un fine settimana di freddo, ma un’occasione per esplorare le regioni tra sapori, tradizioni e musica.

Bagna della Merla, Piemonte

La protagonista indiscussa di questo weekend è la Bagna della Merla, che dal 29 gennaio al 1° febbraio trasforma il territorio piemontese in un grande palcoscenico del gusto. Nato come naturale prolungamento del celebre Bagna Cauda Day, questo evento diffuso riunisce oltre 100 locali – ristoranti, cantine storiche, osterie e agriturismi – intorno alla tradizione della bagna cauda come rito conviviale invernale.

Il piatto simbolo viene celebrato ovunque con menù dedicati e occasioni di incontro: dalle versioni classiche a quelle reinterpretate, la bagna cauda tipica del Piemonte diventa il pretesto perfetto per scaldare il cuore e il palato nei giorni più freddi dell’anno. I locali aderenti offrono anche versioni take‑away (Sporta a ca’) e proposte con tartufo per chi cerca qualcosa di più ricercato.

Magunella Bierfest a Borgosesia, Piemonte

A cavallo tra il 30 gennaio e il 1° febbraio, Borgosesia ospita la 20ª edizione della Magunella Bierfest, un appuntamento che porta in Valsesia l’atmosfera delle feste bavaresi in pieno inverno. Le specialità tipiche come stinchi, crauti, wurstel e bretzel fanno da cornice alle birre artigianali, mentre le serate si animano con musica dal vivo e dj set, trasformando il centro del paese in una piccola Monaco d’inverno. È un evento perfetto per chi ama i sapori robusti, la birra di qualità e l’atmosfera conviviale dei festival gastronomici europei.

Carnevale del Balôn a Torino

Nel cuore di Torino, il weekend prende una piega colorata con il Carnevale del Balôn, una delle celebrazioni più amate della città.

Tra sfilate in maschera, coriandoli e iniziative popolari, le vie e le piazze storiche si animano di una festa che unisce grandi e piccini. L’evento si intreccia con sagre, mercatini, spettacoli e momenti culinari che raccontano il folklore cittadino e la gioia del Carnevale, rendendo Torino un punto di riferimento per le celebrazioni invernali.

Fiera di Sant’Orso, Valle d’Aosta

La città di Aosta si illumina ogni anno per uno degli appuntamenti più antichi e amati d’Italia: la Fiera di Sant’Orso, che celebra da oltre mille anni l’ingegno artigiano valdostano. Nelle vie del centro, tra banchi e botteghe, si incontrano artigiani provenienti da tutta la regione che mostrano il meglio della loro maestria, tra legno, ferro, pietra, tessuti e prodotti enogastronomici.

La tradizione della Veillà anima le strade con cori, gruppi folkloristici e momenti conviviali nelle cantine aperte, mentre l’Atelier des Métiers e il padiglione enogastronomico offrono al pubblico creazioni artistiche e specialità locali. Quest’anno la Fiera si arricchisce di un collegamento speciale con la Stella di Pila: dalla città si può salire in telecabina per ammirare il panorama alpino che ha ispirato generazioni di artigiani. In alta quota è esposta l’opera di Peter Trojer, “Maunton”, un ciondolo che coniuga tradizione e ricerca artistica attraverso legno e ferro, rendendo visibile il legame profondo tra la città e la montagna.

Salone del Vino 2026 di Torino, Piemonte

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2026, le OGR Torino ospitano la IV edizione del Salone del Vino, il più importante evento dedicato al vino piemontese. Oltre 500 cantine propongono degustazioni, masterclass gratuite e talk tematici, raccontando la ricchezza dei territori e delle tradizioni vitivinicole del Piemonte. Durante tutto il mese di febbraio, il palinsesto “Aspettando il Salone” – che ha avuto inizio il 27 gennaio – diffonde eventi sul territorio, tra cene tematiche, degustazioni e appuntamenti culturali, coinvolgendo cantine e consorzi.

Apertura del Carnevale di Venezia 2026

Il Carnevale di Venezia si inaugura questo weekend, portando il suo fascino unico tra sfilate in costume, concorsi di maschere e la “Festa Veneziana sull’acqua” sul Rio di Cannaregio sabato 31 alle 18:00. Piazza San Marco diventa teatro di eleganza e mistero, mentre la città lagunare si anima con parate, gondole decorate e spettacoli di luce.

Carnevale di Viareggio

Il celebre Carnevale di Viareggio apre il calendario con la prima grande sfilata domenica 1° febbraio alle 15:00 sul lungomare, dando il via a una serie di appuntamenti fino al 21 febbraio. Lungo la passeggiata si ammirano i famosi carri di cartapesta, satirici e spettacolari, con musica, colori e fuochi d’artificio al termine della parata.

Seconda grande domenica di Putignano

Nel cuore della Puglia, Putignano celebra una delle sue quattro sfilate storiche domenica 1° febbraio per la 632ª edizione del Carnevale, un appuntamento che mescola storia, folklore e creatività. Le strade del centro si trasformano in un teatro a cielo aperto, animato da carri allegorici riccamente decorati, maschere colorate e gruppi mascherati che sfidano l’immaginazione dei visitatori. Musica dal vivo e spettacoli satirici accompagnano ogni sfilata, con momenti di divertimento e riflessione, dove la tradizione si intreccia con temi attuali.

Giubiana e riti del fuoco in Lombardia

Sabato 31 gennaio è la notte della Giubiana, festa popolare che accende grandi falò e brucia la strega di paglia in vari comuni della Brianza e della provincia di Lecco, Como, Monza e Milano. Spesso accompagnati da cene tradizionali con risotto giallo e luganega, questi eventi uniscono folklore, fuoco e convivialità popolare, per ravvivare e riscaldare – letteralmente! – il weekend della Merla.

Sagra del Cardo Gobbo di Cervia

Nel centro storico di Cervia (Emilia‑Romagna), continua fino al 1° febbraio la Sagra del Cardo Gobbo, festa dedicata a questo ortaggio unico coltivato nella zona. Tra stand gastronomici, mercatini artigianali e cucina locale, è un’occasione perfetta per assaggiare piatti tradizionali romagnoli in un’atmosfera familiare e vivace.