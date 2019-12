Con Ryanair voli in estate a partire da 21,99 euro in tutta Europa

editato in: da

Con il Natale ormai alle spalle e il Capodanno organizzato – a meno che non abbiate intenzione di concedervi un last minute! – non resta che guardare avanti alle prossime vacanze, quelle dell’estate 2020. E Ryanair ha già in mente un’interessante promozione dedicata ai suoi passeggeri, una di quelle da cogliere al volo.

La compagnia aerea low cost, negli ultimi mesi, ha inanellato una lunga serie di offerte che ha consentito ai viaggiatori di acquistare biglietti a prezzi incredibili, per volare in tutta Europa. E anche questa volta non si smentisce: basta prenotare ora il prossimo viaggio da effettuare nel periodo compreso tra maggio e agosto 2020, con prezzi a partire da 21,99 euro. Si preannuncia un’estate da sogno, con l’offerta Ryanair. La promozione è disponibile per tutti i voli del network europeo, e c’è davvero un’ampia scelta di destinazioni raggiungibili.

Il vettore parte da decine di aeroporti italiani, e permette di arrivare presso alcune delle più belle e affascinanti città d’Europa, quindi non avrete che l’imbarazzo della scelta. Se amate l’Italia e non volete andare troppo lontano da casa, potete optare per la Sardegna: i biglietti per volare da Bari verso Cagliari sono disponibili a partire da 21,99 euro (solo andata), e da qui è possibile raggiungere comodamente moltissime spiagge splendide, apprezzate dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Dall’aeroporto di Milano Orio al Serio il ventaglio di possibilità è ancora più vasto. Potrete apprezzare la piccola Alicante, una vera perla spagnola che si affaccia sulla rinomata Costa Blanca. Le sue casette colorate offrono un panorama tipico di una cartolina, e le sue spiagge sono decisamente il luogo perfetto per una bellissima vacanza. Anche in questo caso, i voli partono da appena 21,99 euro, un’offerta da non perdere.

Anche l’affascinante Rabat è una meta da tenere in considerazione: partendo da Roma Ciampino, i biglietti costano 24,99 euro. E una volta giunti in Marocco, potrete godervi una vacanza all’insegna del relax, ma anche concedervi qualche immersione nella fantastica cultura della cittadina, piccolo gioiello ricco di esempi di patrimonio islamico. Infine, Ibiza: è la più classica e la più travolgente delle destinazioni estive, grazie alle sue acque cristalline e alla movida notturna. Dall’aeroporto di Venezia, potrete partire ad appena 21,99 euro.