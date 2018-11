Ryanair, sconto di 20 euro sui voli per l’inverno

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per andare in vacanza quest’inverno con voli scontati.

I biglietti aerei della promozione Meraviglie d’inverno prevedono uno sconto di 20 euro sul costo dell’andata e ritorno.

Si prenotano le due tratte separatamente sul sito di Ryanair direttamente dalla pagina web dell’offerta e una volta arrivati al momento del pagamento online viene applicato lo sconto.

Ci sono decine di voli scontati in partenza da tutti gli aeroporti italiani in cui opera la compagnia. Tra le offerte più interessanti segnaliamo il volo Milano Bergamo – Barcellona con andata a partire da 7,99 euro. Barcellona è sempre un’ottima meta dove andare in qualunque periodo dell’anno. D’inverno la si apprezza ancor più perché spesso si lascia la propria fredda città e dopo un’ora di volo circa si arriva in una località dove il clima è mite e si gira in pullover, dove si sta bene la sera seduti ai tavolini di un bar all’aperto e dove si passeggia volentieri sul lungomare di giorno. Da Bergamo i voli in offerta sono tantissimi.

Un po’ meno ma sempre interessanti sono le offerte da Malpensa a Tenerife o Gran Canaria rispettivamente a partire da 14,69 euro e 21,99 euro (solo andata). Inutile dire che non c’è momento migliore per svenare alle Canarie. Qui il clima è perfetto e sono tantissimi i turisti – specie inglesi – che hanno già capito cosa queste isole possono offrire fuori stagione.

Tanti voli interessanti anche da Roma Ciampino, come Salonicco da 9,79 euro (solo andata), una città ricca di storia e di cultura con tantissimi musei da visitare. Anche nei dintorni ci sono tantissime cose da vedere: zona settentrionale è in gran parte montuosa e si possono fare escursioni a piedi o a cavallo sul Monte Chortiatis o sul Monte Cholomon. Ci sono villaggi tipici da visitare come Afytos, a 5 minuti di auto da Kalithea, che è un piccolo borgo molto romantico, e Kassandra. E poi si può navigare sotto il Monte Athos, una Repubblica monastica accessibile solo agli uomini: è dal 1046 che una donna non entra nel monastero.

Da Fiumicino invece si può volare a Lanzarote, che essendo più vicina al continente africano che non alla Spagna garantisce un clima estivo a poche ore di volo. Volo che costa a partire da 16,65 euro a tratta.

Da Bari si può volare a Valencia, la migliore città dove andare in vacanza con i bambini. I biglietti di sola andata partono da 9,99 euro. Oppure a Dublino, partendo con 14,69 euro a tratta.