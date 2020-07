Ryanair, riscopri l’Europa con i voli scontati per il mese di agosto

editato in: da

Se non avete ancora organizzato la vostra vacanza estiva – o se volete concedervi un weekend fuori porta da programmare last minute – è giunto il momento di provvedere. Ryanair ha infatti lanciato una promozione imperdibile che vi permetterà di volare ad agosto alla scoperta delle bellezze d’Europa.

La compagnia aerea low cost sta incoraggiando i suoi passeggeri a tornare a viaggiare, dopo il brutto periodo che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. E cosa c’è di più invitante che un’offerta incredibile per acquistare un biglietto aereo e andare così all’avventura presso alcune delle più suggestive destinazioni del nostro continente? Con Ryanair, ora potrete prenotare qualsiasi volo su tutto il network europeo della compagnia per viaggiare durante il mese di agosto a prezzi imbattibili. La promozione è valida solo per i voli da effettuare nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto 2020, e scade il prossimo 16 luglio, quindi dovrete affrettarvi.

E se non amate prenotare in anticipo perché temete di non poter partire a causa di qualche imprevisto, nessuna paura: Ryanair ha modificato recentemente la propria policy in merito al cambio volo. Tutte le prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno e riguardanti i viaggi in partenza nei mesi di luglio e agosto possono usufruire di un cambio volo gratuito – ad eccezione dell’eventuale differenza di prezzo. Dunque, preparate le valigie e tuffatevi all’avventura.

Volete qualche consiglio? Il mese di agosto è naturalmente il massimo per godersi qualche giorno di relax e di divertimento al mare. E quando si parla di vacanze estive, il pensiero vola subito a Ibiza: perla delle Baleari e rinomata destinazione turistica, è davvero quanto di meglio c’è a non molta distanza dall’Italia, se ciò che desiderate è solamente trovare spiagge bellissime e movida notturna. Da Venezia Marco Polo, potrete raggiungere l’isola spagnola a partire da appena 14,99 euro.

Anche Malta è una splendida località per chi ama il mare. Il piccolo arcipelago, circondato dalle acque cristalline del mar Mediterraneo, presenta tantissime spiagge rinomate e piccole calette quasi segrete, dove potrete trascorrere ore in pieno relax. E se siete amanti degli sport acquatici, troverete luoghi incantevoli per fare snorkeling e scoprire la vita subacquea. Da Napoli, i biglietti per Malta vanno da soli 12,99 euro.

Alla stessa cifra, da Bergamo Orio al Serio potrete invece volare verso Zara, piccola perla croata. Anche qui potrete trovare fantastiche spiagge per le vostre vacanze estive, ma non dimenticate di visitare la città: rimarrete incantati dalla sua deliziosa bellezza. Inoltre, potrete concedervi uno splendido giro in barca alla scoperta delle isole della Dalmazia.