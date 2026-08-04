Per un weekend d'estate o anche una vacanza più lunga, la selezione di mete estive è ampia, ma queste sono 3 mete dove rifugiarsi quando in Italia fa davvero caldo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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L’estate non è ancora finita e c’è un’ottima notizia per chi sogna qualche giorno lontano dall’afa, che sia in mete realmente più fresche oppure al caldo, ma almeno in riva al mare. Ryanair ha lanciato una nuova promo flash con il 15% di sconto su una selezione di voli dalle principali città e aeroporti italiani, un’occasione ideale quindi per organizzare una vacanza last minute o un city break europeo a prezzi ancora più convenienti.

Per approfittare dell’offerta è necessario prenotare entro il 5 agosto 2026, mentre il periodo di viaggio è valido dal 5 agosto al 30 settembre 2026. Ecco una selezione di 3 destinazioni decisamente più fresche del Belpaese, dove trovare refrigerio in queste settimane di agosto.

Da Milano Bergamo a Stoccolma

Con tariffe a partire da 21,99 euro, Stoccolma rappresenta una delle destinazioni più interessanti per chi vuole scappare dal caldo senza rinunciare a una vacanza ricca di esperienze. Costruita su quattordici isole, la capitale svedese conquistan e intrattiene il visitatore con lunghe passeggiate sul lungomare, quartieri eleganti, musei di fama internazionale e tantissimi spazi verdi.

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Vivere l’estate qui significa immergersi in giornate lunghissime, tramonti che sembrano non finire mai e temperature generalmente molto più gradevoli rispetto a quelle dell’Europa meridionale. Da non perdere il centro storico di Gamla Stan, il Museo Vasa e una gita in battello nell’arcipelago, composto da migliaia di isole che rendono Stoccolma una delle capitali più attrattive del Nord Europa.

Da Roma Fiumicino a Göteborg

Per chi preferisce una destinazione meno conosciuta ma ricca di personalità, Göteborg è una scelta perfetta. Con voli da 29,74 euro, la seconda città della Svezia offre un mix di atmosfera marittima, design scandinavo e ottima gastronomia per le buone forchette.

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Affacciata sulla costa occidentale del Paese, Göteborg è famosa per i suoi canali, i quartieri creativi e i mercati del pesce, oltre ad essere anche un ottimo punto di partenza per esplorare la natura dell’arcipelago svedese. Le temperature estive più fresche permettono di vivere e di esplorare la città a piedi o in bicicletta, tra parchi, caffetterie e locali sul mare. Più economica di altre città scandinave, la città è dunque una destinazione ideale per chi cerca relax, natura e uno stile di vita tipicamente nordico senza spendere una fortuna.

Da Palermo a Breslavia

Chi desidera temperature più miti e una città ricca di fascino può puntare su Breslavia, una delle destinazioni più sorprendenti della Polonia, a partire da 38,24 euro partendo dal capoluogo siculo, dove il caldo sta colpendo forte in questi giorni. Celebre per la sua spettacolare Piazza del Mercato, tra le più grandi d’Europa, la città polacca conquista con edifici dai colori vivaci, caffetterie all’aperto e un’atmosfera giovane grazie alla presenza di numerosi studenti universitari. Passeggiando tra le sue strade è impossibile non imbattersi nei famosi gnomi di bronzo, diventati il simbolo della città e protagonisti di una divertente caccia fotografica.

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Tra ponti, isole, giardini e locali affacciati sul fiume Oder, Breslavia è la meta ideale per un weekend all’insegna della cultura, del relax e di un clima decisamente più piacevole rispetto alle temperature italiane.