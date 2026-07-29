iStock Vista aerea del centro di Breslavia

La Polonia punta sempre di più sulla sostenibilità e inaugura un progetto destinato a cambiare il rapporto tra città e natura. Il Paese ha infatti avviato la realizzazione di undici nuove foreste comunitarie attorno ai principali centri urbani, con l’obiettivo di offrire ai cittadini spazi verdi facilmente accessibili e allo stesso tempo tutelare il patrimonio ambientale. La prima è stata inaugurata nei pressi di Breslavia, la terza città più grande della Polonia, segnando l’inizio di un piano che potrebbe diventare un modello anche per altre realtà europee.

La nuova foresta di Breslavia

La prima foresta comunitaria è stata realizzata alle porte di Breslavia e si estende su una superficie di circa 13.000 ettari, un’area paragonabile a quella della città di Liverpool. L’inaugurazione rappresenta un passaggio importante nella strategia ambientale del governo polacco, che punta a rafforzare la tutela del territorio e migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.

Il ministro della Polonia per il clima e l’ambiente, Paulina Hennig-Kloska, ha definito l’apertura della foresta “un momento storico e l’inizio di un nuovo approccio alla tutela delle foreste”. L’obiettivo non è soltanto quello di aumentare le aree verdi, ma anche di creare luoghi dove i cittadini possano passeggiare, praticare attività sportive e trascorrere il tempo libero immersi nella natura.

Il progetto prevede inoltre importanti benefici ambientali. Le nuove foreste contribuiranno infatti a trattenere l’acqua nel terreno, regolare il clima locale e migliorare la qualità dell’aria, offrendo una risposta concreta alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’espansione urbana.

La foresta di Breslavia è stata suddivisa in tre diverse aree, ognuna con specifiche finalità di tutela e fruizione. Le foreste naturali saranno lasciate evolvere senza alcun intervento umano, mentre le foreste quasi naturali saranno gestite con interventi minimi. La parte più estesa, che supera gli 8.000 ettari, è invece costituita dalle cosiddette foreste sociali, pensate per essere vissute dalla popolazione grazie alla presenza di sentieri escursionistici, piste ciclabili e percorsi didattici. In queste aree sarà inoltre vietato il disboscamento, impedendo l’abbattimento degli alberi per la produzione di legname.

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Il progetto coinvolgerà altre città polacche

Breslavia rappresenta soltanto il primo passo di un programma molto più ampio. Il piano prevede infatti la creazione di undici foreste comunitarie intorno alle principali città della Polonia. Tra i centri interessati figurano anche Varsavia, Cracovia, Poznań e Łódź, mentre Kielce e Bielsko-Biała sono indicate tra le prossime candidate per l’avvio del progetto.

L’iniziativa rientra nella nuova politica ambientale introdotta dal governo entrato in carica nel dicembre 2023. Tra le priorità dell’esecutivo c’è quella di limitare il disboscamento nelle foreste di maggior valore naturalistico, anche in risposta alle critiche rivolte alla precedente amministrazione per la gestione della deforestazione, in particolare nella storica foresta di Białowieża.

La scelta della Polonia si inserisce in una tendenza sempre più diffusa nel continente, dove numerose città stanno investendo in nuovi parchi, corridoi ecologici e programmi di riforestazione urbana. Anche Cracovia è già considerata una delle città europee più attente agli spazi verdi e, grazie alla futura foresta comunitaria, potrà ampliare ulteriormente la propria offerta di aree naturali dedicate ai residenti e ai visitatori. Un progetto che conferma come la tutela dell’ambiente possa diventare anche un valore aggiunto per il turismo sostenibile e la vivibilità delle città.