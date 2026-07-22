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Nel calendario dell’estate, le date di inizio luglio diventano il pretesto perfetto per tornare nelle piazze di paese, tra lunghe tavolate all’aperto, musica e profumi che invadono le vie. È il momento delle sagre dedicate ai prodotti di stagione, delle feste patronali e delle serate enogastronomiche che si allungano fino a tardi. Tra calici alzati, mercatini e stand gastronomici, ogni borgo ritrova la sua dimensione più conviviale. Anche in Piemonte l’atmosfera si accende, tra colline, valli e pianure che fanno da cornice a un’estate ricca di sapori.

Nel 2026 il Piemonte propone un ricco calendario di appuntamenti, dai vini e ai formaggi d’alpeggio fino ai piatti più legati alla tradizione locale. Tra le proposte da segnare ci sono, ad esempio, la Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi tipici d’alpeggio a Usseglio e la gustosa Sagra Salam D’la Duja 2026 a Granozzo con Monticello, senza dimenticare la suggestiva Solennità di San Savino a Ivrea che unisce devozione e momenti di festa. Un itinerario di sagre e feste che attraversa borghi e città, ideale per scoprire il territorio assaggiandolo.

Eventi di luglio in Piemonte, le sagre enogastronomiche da vivere

Mostra del Vino Sizzano DOC – Sizzano (NO), dal 27 giugno al 5 luglio 2026.

Mostra dedicata al vino Sizzano DOC e ai prodotti delle Colline Novaresi, con percorso di degustazione arricchito da spettacoli teatrali e musicali.

– Sizzano (NO), dal 27 giugno al 5 luglio 2026. Mostra dedicata al vino Sizzano DOC e ai prodotti delle Colline Novaresi, con percorso di degustazione arricchito da spettacoli teatrali e musicali. Sagra Salam D’la Duja 2026, gustoso appuntamento – Granozzo con Monticello (NO), dal 3 al 5 luglio 2026.

Sagra dedicata al tipico Salam d’la Duja, con specialità locali e musica dal vivo ogni sera.

– Granozzo con Monticello (NO), dal 3 al 5 luglio 2026. Sagra dedicata al tipico Salam d’la Duja, con specialità locali e musica dal vivo ogni sera. Palio dei Templari – Villastellone (TO), dal 3 al 4 luglio 2026.

Rievocazione storica a Villastellone ispirata ai Cavalieri Templari, con corteo in costume medievale, sbandieratori e gare di astuzia e abilità tra i tre borghi, tra cui la tradizionale corsa delle rane.

– Villastellone (TO), dal 3 al 4 luglio 2026. Rievocazione storica a Villastellone ispirata ai Cavalieri Templari, con corteo in costume medievale, sbandieratori e gare di astuzia e abilità tra i tre borghi, tra cui la tradizionale corsa delle rane. Solennità di San Savino – Ivrea (TO), dal 4 al 7 luglio 2026.

Festeggiamenti per San Savino incentrati sul mondo dei cavalli, con sfilata di carrozze, esposizioni equine, prodotti per equitazione, macchine agricole, appuntamenti enogastronomici, spettacoli equestri e musicali, e fiera domenicale.

– Ivrea (TO), dal 4 al 7 luglio 2026. Festeggiamenti per San Savino incentrati sul mondo dei cavalli, con sfilata di carrozze, esposizioni equine, prodotti per equitazione, macchine agricole, appuntamenti enogastronomici, spettacoli equestri e musicali, e fiera domenicale. Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi tipici d’alpeggio – Usseglio (TO), dal 10 al 12 luglio 2026.

Mostra regionale a Usseglio dedicata alla Toma di Lanzo, ai formaggi d’alpeggio e ad altri prodotti tipici piemontesi e italiani, con mercato di degustazione e vendita e spazi per artigianato e tradizioni locali.

– Usseglio (TO), dal 10 al 12 luglio 2026. Mostra regionale a Usseglio dedicata alla Toma di Lanzo, ai formaggi d’alpeggio e ad altri prodotti tipici piemontesi e italiani, con mercato di degustazione e vendita e spazi per artigianato e tradizioni locali. Sagra dei Ravanit – Veruno (NO), dal 17 al 19 luglio 2026.

Sagra dei Ravanit nella frazione Revislate, organizzata al campo sportivo con serate di musica dal vivo, danze e proposte enogastronomiche.

– Veruno (NO), dal 17 al 19 luglio 2026. Sagra dei Ravanit nella frazione Revislate, organizzata al campo sportivo con serate di musica dal vivo, danze e proposte enogastronomiche. Sagra del pesce e del cortese – Cassano Spinola (AL), dal 18 al 19 luglio 2026.

Sagra del Pesce e del Cortese a Gavazzana, con cucina ligure-piemontese nella cornice del Belvedere San Martino, musica dal vivo ogni sera e atmosfera di divertimento.

– Cassano Spinola (AL), dal 18 al 19 luglio 2026. Sagra del Pesce e del Cortese a Gavazzana, con cucina ligure-piemontese nella cornice del Belvedere San Martino, musica dal vivo ogni sera e atmosfera di divertimento. Festa del Piemonte – Usseaux (TO), il 19 luglio 2026.

Manifestazione commemorativa sul Colle dell’Assietta dedicata alla battaglia del 1747, celebrata annualmente dal 1967 per far conoscere questo luogo storico piemontese.

– Usseaux (TO), il 19 luglio 2026. Manifestazione commemorativa sul Colle dell’Assietta dedicata alla battaglia del 1747, celebrata annualmente dal 1967 per far conoscere questo luogo storico piemontese. San Dumine e Sagra della Patata – Front (TO), dal 23 al 29 luglio 2026.

San Dumine e Sagra della Patata propone serate con gastronomia a base di patate, piatti tipici di carne e pesce, dolci, grande area coperta e pista da ballo con musica, danze e cabaret.

– Front (TO), dal 23 al 29 luglio 2026. San Dumine e Sagra della Patata propone serate con gastronomia a base di patate, piatti tipici di carne e pesce, dolci, grande area coperta e pista da ballo con musica, danze e cabaret. Fiera del pesco – Canale (CN), dal 25 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera del Pesco è una sagra tradizionale di Canale con spettacoli, intrattenimento e proposte enogastronomiche legate al territorio.