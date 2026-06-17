L’estate è ormai arrivata, ma c’è ancora chi non ha prenotato le vacanze o chi non è del tutto convinto delle poche giornate prenotate e per fortuna c’è la nuova promozione flash di Ryanair pronta ad aiutarci con offerte last minute per l’estate e tantissimi voli da 19,99 euro… ma noi di SiViaggia abbiamo scovato persino tratte ancora più economiche.

Ecco le mete più belle e low cost dove prenotare un viaggio last minute tra sole e mare cristallino. La promozione è attiva fino al 18 giugno per volare dal 17 giugno al 31 luglio.