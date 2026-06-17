Orizzonti di sole e mare cristallino, promo flash Ryanair sui voli last minute per queste mete top

Le migliori destinazioni dell'estate sono più vicine che mai grazie ai voli Ryanair da 19,99 euro disponibili per tantissime mete

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

Orizzonti di sole e mare cristallino, promo flash Ryanair sui voli last minute per queste mete top
iStock
La spiaggia di Agios Stefanos a Kos

L’estate è ormai arrivata, ma c’è ancora chi non ha prenotato le vacanze o chi non è del tutto convinto delle poche giornate prenotate e per fortuna c’è la nuova promozione flash di Ryanair pronta ad aiutarci con offerte last minute per l’estate e tantissimi voli da 19,99 euro… ma noi di SiViaggia abbiamo scovato persino tratte ancora più economiche.

Ecco le mete più belle e low cost dove prenotare un viaggio last minute tra sole e mare cristallino. La promozione è attiva fino al 18 giugno per volare dal 17 giugno al 31 luglio.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Compagnie aeree Cosa fare a giugno Cosa fare in estate Le migliori offerte di viaggio Mare