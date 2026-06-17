Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.
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L’estate è ormai arrivata, ma c’è ancora chi non ha prenotato le vacanze o chi non è del tutto convinto delle poche giornate prenotate e per fortuna c’è la nuova promozione flash di Ryanair pronta ad aiutarci con offerte last minute per l’estate e tantissimi voli da 19,99 euro… ma noi di SiViaggia abbiamo scovato persino tratte ancora più economiche.
Ecco le mete più belle e low cost dove prenotare un viaggio last minute tra sole e mare cristallino. La promozione è attiva fino al 18 giugno per volare dal 17 giugno al 31 luglio.
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Da Roma a Minorca
Con 20 euro si vola da Roma a Minorca, l’isola minore delle Baleari riserva della biosfera UNESCO dal 1993. Con quasi 200 spiagge e una costa frastagliata si distingue per un’anima più selvaggia e autentica. In estate l'isola si riempie, ma mai fino al punto di diventare invivibile. Cala Macarella e Cala en Turqueta, sul lato sud, sono le spiagge simbolo: arrivare a piedi attraverso la macchia mediterranea fa parte dell'esperienza.
Per chi vuole qualcosa di più raggiungibile, Cala en Bosc è comoda e con acque calme, ottima anche con bambini. Non perdetevi Ciutadella nella zona ovest; incanta con i suoi palazzi barocchi e un porto naturale dove ci si può fermare per una cena. Dall’altra parte a dominare la scena è Mahón che è diventata famosa per il porto più lungo del mediterraneo.
Da Bergamo a Palma
Palma di Maiorca torna tra le mete più convenienti dell’estate grazie alle offerte Ryanair in partenza da Milano Bergamo. In diversi casi i biglietti si trovano a meno di 15 euro, rendendo l’isola spagnola una delle destinazioni più accessibili del momento. La capitale maiorchina continua ad attirare migliaia di visitatori tra spiagge, locali e una vivace vita serale. A dominare il lungomare è la celebre cattedrale gotica, simbolo della città, mentre poco distante si trovano arenili molto frequentati come Cala Major e Portals Nous.
Per chi vuole un’atmosfera più tranquilla l’area ideale è quella di Soller dove con meno folla e più relax ci si allontana un po’ dalla calca turistica del sud. Ma quali spiagge non perdere? Sicuramente Es Tranc famosa per la sabbia chiarissima e il fondale basso, oppure Cala Mesquida che conserva un’anima più selvaggia.
Da Bari a Kos
La terza meta imperdibile è sicuramente Kos che si raggiunge da Bari con voli a meno di 15 euro. L’isola greca dal mare turchese fa parte del Dodecaneso ed è in una posizione geografica interessante; l’estate è calda ma di sera è piacevole passeggiare e cenare all’aperto.
Le spiagge più belle sono concentrate sul lato sud: Kardamaina ha tutto il necessario, Bubble Beach è quella instagrammata dai giovani (si trova all'interno della Paradise beach), ma se volete qualcosa di meno affollato puntate su Camel Beach o sulla baia di Kefalos, dove il mare cambia colore a seconda dell'ora del giorno. Ci sono anche rovine antiche sparse un po' ovunque, compreso l'albero sotto cui si dice abbia insegnato Ippocrate, anche se i classicisti fanno spallucce. La città di Kos si gira comodamente sia a piedi sia in bici e a conquistare è il ritmo dell’isola che aiuta a ritrovare pace ed equilibrio dopo un anno di stress.