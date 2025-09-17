La nuova offerta flash Ryanair propone voli low cost scontati, perfetti per scoprire tante nuove città e vivere esperienze uniche durante l’autunno

Ryanair ha lanciato una nuova offerta flash imperdibile, voli con il 15% di sconto per numerose destinazioni. Questa promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 18 settembre 2025, per viaggiare dal 19 settembre 2025 al 30 novembre 2025.

È l’occasione ideale per pianificare una fuga autunnale a prezzi imbattibili. In questo articolo, vengono proposte tre idee di viaggio, tutte raggiungibili grazie a questa offerta Ryanair.

Da Ancona a Cracovia: tra storia e tradizione

Cracovia, una delle città più affascinanti della Polonia, è una meta ideale per un city break all’insegna della cultura e della storia. La città offre un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, con luoghi iconici come la Piazza del Mercato, il Castello di Wawel e la Basilica di Santa Maria.

Da non perdere una visita al quartiere ebraico di Kazimierz, ricco di storia, gallerie d’arte e locali tipici. Gli appassionati di musei possono esplorare il Museo della Fabbrica di Schindler o il Museo Nazionale di Cracovia, mentre chi ama la natura può passeggiare lungo le rive del fiume Vistola o nel parco Planty, che circonda il centro storico.

La città è anche famosa per la sua vivace vita notturna e per i mercati locali, dove poter assaggiare specialità polacche come i pierogi o la zapiekanka.

Da Bologna a Bucarest: tra modernità e tradizione

Bucarest, la capitale della Romania, è una città che unisce modernità e tradizione. Passeggiando per il centro, si possono ammirare edifici storici come il Palazzo del Parlamento, tra i più grandi al mondo, e la Chiesa Stavropoleos, accanto a moderni centri commerciali e locali alla moda.

La città è anche famosa per i suoi parchi, come il Parco Herăstrău, ideale per una passeggiata rilassante, oppure per le piste ciclabili che permettono di esplorare la città in modo sostenibile.

La cucina locale offre piatti ricchi e saporiti, come il sarmale (involtini di cavolo ripieni) e la mămăligă (polenta), perfetti per scoprire i sapori autentici della Romania.

Chi ama la storia può visitare il Museo Nazionale di Storia della Romania o il Museo Nazionale del Villaggio, che mostra l’architettura tradizionale rumena. Bucarest è inoltre una città che sorprende con il suo mix di quartieri eleganti, mercati vivaci e caffetterie storiche, ideale per un viaggio che combina cultura, relax e divertimento.

Da Roma Fiumicino a Göteborg: tra design e natura

Göteborg, situata sulla costa occidentale della Svezia, è una città che combina design moderno e natura incontaminata.

Famosa per i suoi canali pittoreschi e i parchi verdi, Göteborg offre anche una scena gastronomica in crescita, con numerosi ristoranti stellati Michelin e mercati del pesce dove assaggiare specialità locali.

Da non perdere una visita al quartiere di Haga, con le sue case in legno colorate, le boutique artigianali e le caffetterie accoglienti. La città è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le isole dell’arcipelago, perfette per escursioni in barca, kayak o passeggiate nella natura.

Gli appassionati di arte possono visitare il Museo d’Arte di Göteborg o il Universeum, un centro scientifico interattivo adatto a grandi e piccini. Göteborg è ideale per chi cerca un viaggio rilassante, tra passeggiate tranquille, design nordico e contatto con la natura.