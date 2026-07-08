Perché scegliere queste mete di mare vicine all’Italia per l’estate 2026 (anche last minute)

Corsica e Croazia sono ancora più vicine all'Italia grazie a nuovi traghetti e tratte dirette: ecco perché sceglierle per un viaggio (anche last minute)

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Perché scegliere queste mete di mare vicine all’Italia per l’estate 2026 (anche last minute)
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La Corsica è la meta da raggiungere quest'estate con i nuovi traghetti veloci

L’estate 2026 è ormai entrata nel vivo e la voglia di staccare la spina per tuffarsi in acque cristalline è più forte che mai. Chi cerca una vacanza al mare senza lo stress dei voli aerei o delle lunghe attese in aeroporto, troverà nelle mete d’oltremare a breve distanza dall’Italia la soluzione ideale.

Raggiungere spiagge da sogno, borghi marinari ricchi di storia e paesaggi mozzafiato è oggi più semplice e veloce che mai. Grazie alle novità sui collegamenti marittimi diretti e alle linee veloci attivate per questa stagione, due destinazioni d’eccellenza come la Corsica e la Croazia si confermano la scelta perfetta anche per un viaggio last minute.

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