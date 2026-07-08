Raggiungere spiagge da sogno , borghi marinari ricchi di storia e paesaggi mozzafiato è oggi più semplice e veloce che mai. Grazie alle novità sui collegamenti marittimi diretti e alle linee veloci attivate per questa stagione, due destinazioni d’eccellenza come la Corsica e la Croazia si confermano la scelta perfetta anche per un viaggio last minute .

L’ estate 2026 è ormai entrata nel vivo e la voglia di staccare la spina per tuffarsi in acque cristalline è più forte che mai. Chi cerca una vacanza al mare senza lo stress dei voli aerei o delle lunghe attese in aeroporto, troverà nelle mete d’oltremare a breve distanza dall’Italia la soluzione ideale.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Il fascino selvaggio della Corsica

La Corsica è una catena montuosa che emerge dal Mediterraneo, le cui vette più alte restano innevate fino a primavera inoltrata. Più che per musei o gallerie, l'isola conquista chi ama l'avventura all'aperto: trekking, kayak, immersioni e una cucina ricca che profuma più di montagna che di mare, dominata da boschi di castagni e cinghiali.

Per gli amanti dell'escursionismo, l'isola è sinonimo di GR20, il leggendario percorso di 200 km che attraversa l'isola da nord a sud ed è considerato tra i più affascinanti e impegnativi d'Europa. Non serve percorrerlo tutto: si possono fare anche brevi tappe giornaliere sfruttando i treni da Vizzavona. Non mancano perle culturali come il villaggio di Cargèse, dove si fronteggiano due chiese storiche, e la città di Bastia: la sua Terra Vecchia, il porto antico e la maestosa Église St-Jean Baptiste offrono un assaggio della vita isolana più vera.

Se volete scoprirla in quest'estate 2026, dal 14 agosto debutterà Cors’Express, una nuova compagnia di navigazione veloce che collegherà Bastia direttamente con Livorno, Genova e Civitavecchia (Roma) con 24 partenze settimanali. Quest'ultimo collegamento, in particolare, rappresenta una novità assoluta, poiché è la prima volta che a disposizione dei viaggiatori ci sono trasporti rapidi e diretti tra Roma e la Corsica.

Le prenotazioni sono già aperte e i primi 2.000 biglietti sono disponibili a partire da soli 39,99 euro. In generale, il costo del biglietto sarà intorno ai 160 euro in base alla destinazione, al periodo e alle opzioni selezionate. Tenete a mente che i traghetti sono esclusivamente per i passeggeri senza veicolo.

Natura e città storiche in Croazia

Anche la Croazia si conferma tra le mete perfette da raggiungere per l'estate 2026. Per chi sta pianificando una fuga estiva last minute, la costa dalmata è diventata ancora più vicina e accessibile grazie all'inaugurazione della nuova linea marittima veloce di Jadrolinija, la principale compagnia di navigazione croata.

Operativa fino al 30 agosto, la rotta collega direttamente Ancona e Zara (Zadar). Il servizio è affidato al catamarano Jelena, capace di ospitare fino a 400 passeggeri. Con una traversata di circa quattro ore, questo collegamento rappresenta la rotta via mare più rapida tra Italia e Croazia. Le partenze settimanali sono cinque e le tariffe partono da 100 euro per gli adulti e 50 per i bambini fino ai 12 anni.

Sbarcando a Zara accederete al cuore della Dalmazia: una città viva, famosa per l'Organo del Mare, il Saluto al Sole e i resti romani del centro storico. Da qui è facilissimo esplorare l'arcipelago delle Isole Incoronate (Kornati), le baie dell'isola di Dugi Otok o le cascate del Parco Nazionale di Krka.