iStock In treno verso l'aurora boreale

Viaggiare in treno da Stoccolma fino ai confini del Circolo Polare Artico è un’esperienza unica, che unisce il fascino della natura incontaminata svedese alla magia dell’aurora boreale in Svezia.

Lungo questo itinerario ferroviario si attraversano foreste innevate, fiumi ghiacciati, paesaggi selvaggi e villaggi nordici, fino a raggiungere Abisko, una delle mete più famose al mondo per osservare le luci polari. Il percorso trasforma lo spostamento in un vero e proprio viaggio panoramico, ideale per chi ama la lentezza, la sostenibilità e il contatto diretto con la natura.

Il treno, protagonista del viaggio verso l’aurora boreale

La rotta ferroviaria notturna da Stoccolma ad Abisko è servita da treni diretti come il celebre SJ Nattåg (treno notturno svedese).

La partenza avviene dalla stazione centrale di Stoccolma in serata, consentendo ai viaggiatori di sistemarsi comodamente e iniziare il lento avvicinamento verso il Nord, mentre i paesaggi urbani lasciano spazio a scenari naturali sempre più suggestivi.

Il viaggio dura tra le 16 e le 18 ore, con diverse soluzioni di sistemazione a bordo. Questo servizio ferroviario non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza immersiva per chi desidera vivere il viaggio in treno verso l’aurora boreale.

iStock

Il percorso, tra foreste, montagne e cieli artici

Grazie a questo viaggio in treno, uno dei più suggestivi d’Europa, si attraversano paesaggi straordinari. Dal cuore urbano di Stoccolma si procede verso Nord, costeggiando fiumi, laghi ghiacciati e foreste di conifere, fino ad entrare nella Lapponia svedese. Qui le distese innevate, i panorami infiniti e i piccoli villaggi raccontano storie di tradizione Sami, popolazione indigena, e di un territorio ancora in gran parte incontaminato.

Una delle tappe principali del “treno dell’Aurora” è Kiruna, città mineraria famosa (è presente una Miniera di Ferro) che funge da punto di accesso alla Lapponia svedese e all’Artico. Il viaggio in treno notturno fino a qui dura circa 15-17 ore.

Da qui la linea ferroviaria prosegue per un’ora e mezza lungo l’antica Iron Ore Line e attraversa il paesaggio artico tra vallate e montagne, fino a raggiungere Abisko Östra o Abisko Turiststation, da cui è possibile esplorare facilmente il Parco Nazionale di Abisko (dove si trova l’Aurora Sky Station).

Qui il meraviglioso cielo limpido e l’assenza di luce artificiale offrono le condizioni ideali per ammirare l’aurora boreale in tutta la sua bellezza, trasformando le notti artiche in un’esperienza indimenticabile da portare nel cuore per sempre.

iStock

Quanto costa e come prenotare

I biglietti del treno notturno da Stoccolma ad Abisko variano in base alla stagione, alla tipologia di posto (opzioni più economiche per sedili standard e tariffe più alte per cuccette private) e all’anticipo della prenotazione.

In generale, i prezzi del treno diretto, partono da circa 80 euro e possono arrivare fino a circa 120 euro per tratta se acquistati vicino al giorno della partenza. Per prenotare, è consigliabile utilizzare il sito ufficiale delle ferrovie svedesi, dove è possibile selezionare date, orari e tipologia di viaggio.

In alta stagione la richiesta cresce notevolmente: pianificare con largo anticipo assicura i posti e i prezzi migliori per vivere l’esperienza del viaggio panoramico in treno verso l’aurora boreale.