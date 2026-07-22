È il momento giusto per prenotare le vacanze di fine estate: 3 mete affascinanti con la promo Ryanair

Dalle azulejos di Porto alle temperature fresche di Varsavia in estate: ecco un'ispirazione di mete per la tua prossima vacanza senza far piangere il portafoglio

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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È il momento giusto per prenotare le vacanze di fine estate: 3 mete affascinanti con la promo Ryanair
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Sguardo sulla colorata città di Porto

Non avete ancora un biglietto aereo tra le mani e una meta da sogno che vi aspetta per le ferie d’estate? Chi non ha ancora organizzato le vacanze estive o freme per fare le valigie e concedersi un weekend anche solo tra agosto e settembre ha un’occasione da non perdere. Ryanair ha infatti lanciato una nuova promozione che permette di ottenere il 15% di sconto su un’ampia selezione di voli.

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