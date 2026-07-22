Non avete ancora un biglietto aereo tra le mani e una meta da sogno che vi aspetta per le ferie d’estate? Chi non ha ancora organizzato le vacanze estive o freme per fare le valigie e concedersi un weekend anche solo tra agosto e settembre ha un’occasione da non perdere. Ryanair ha infatti lanciato una nuova promozione che permette di ottenere il 15% di sconto su un’ampia selezione di voli.

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L'offerta è valida solo fino al 23 luglio 2026 e riguarda i viaggi in programma dall’1 agosto al 30 settembre 2026, un periodo ideale per approfittare delle temperature più miti, delle spiagge meno affollate e delle città europee che, dopo il picco estivo, tornano a essere ancora più piacevoli da visitare. Tra le rotte in promozione, infatti, spiccano alcune destinazioni perfette per una fuga di pochi giorni o per una vacanza più lunga, con tariffe particolarmente convenienti.

Da Milano Malpensa a Varsavia

Per chi desidera sfuggire al caldo intenso dell'estate italiana, Varsavia rappresenta una delle destinazioni più interessanti della stagione. Con voli da Milano Malpensa a partire da 26,85 euro, la capitale della Polonia offre un clima attualmente più piacevole rispetto a molte città del Mediterraneo.

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Tra agosto e settembre le temperature oscillano generalmente tra i 20 e i 26 °C, rendendo piacevole passeggiare tra le eleganti vie della Città Vecchia, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale e oggi Patrimonio Unesco.

Imperdibili una visita al Castello Reale, una passeggiata nel grande Parco Łazienki, famoso per il Palazzo sull'Acqua, e una sosta nei numerosi caffè e locali lungo la Vistola. Varsavia sorprende anche per la sua vivace scena gastronomica e culturale, con musei, rooftop e quartieri moderni che convivono con la sua storia.

Da Bologna a Porto

Con voli da Bologna a partire da 29,91 euro, Porto è una delle città europee più amate dagli italiani e una meta perfetta per un viaggio tra cultura, buon cibo e panorami mozzafiato. Passeggiare nel quartiere della Ribeira significa immergersi in uno dei luoghi più suggestivi del Portogallo, tra case colorate affacciate sul fiume Douro, vicoli in salita e scorci da cartolina.

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Da non perdere il celebre Ponte Dom Luís I, la stazione di São Bento decorata con migliaia di azulejos e una visita alle storiche cantine dove nasce il famoso vino Porto. Tra agosto e settembre il clima è caldo ma mitigato dalla brezza dell'Atlantico, ideale anche per raggiungere le spiagge vicine come Matosinhos o concedersi una crociera lungo il Douro.

Da Catania a Malta

Tra le offerte più convenienti della promozione Ryanair spicca il collegamento da Catania a Malta, con tariffe a partire da 21,24 euro. L'isola è una delle destinazioni estive più apprezzate del Mediterraneo grazie alle sue acque trasparenti, alle numerose calette e al patrimonio storico racchiuso in pochi chilometri.

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La Valletta, capitale europea ricca di palazzi barocchi e fortificazioni, è perfetta da visitare anche in un weekend, mentre località come Blue Lagoon, Golden Bay e Mellieħa attirano chi sogna giornate di mare e relax. Grazie alle temperature elevate che si mantengono piacevoli fino a settembre inoltrato, Malta rappresenta una scelta ideale anche per chi preferisce partire dopo Ferragosto, quando le spiagge iniziano lentamente a svuotarsi ma il mare resta caldo e invitante.