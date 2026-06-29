Dimenticate il caldo record e partite per una coolcation da sogno: ecco tre splendide mete europee ricche di natura e cultura da raggiungere quest'estate

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Göteborg è la meta ideale per una coolcation

Con le estati che diventano sempre più torride, la nuova parola d’ordine più amata dai viaggiatori è fresco o coolcation. Un nuovo approccio alla vacanza che spinge le persone a scegliere mete con temperature miti anche durante i mesi più caldi. Quali sono quelle più amate? Molte delle destinazioni più gettonate possono essere raggiunte facilmente dai principali aeroporti italiani, anche con voli low cost.

La nuova offerta Ryanair, per esempio, è perfetta per volare in Svezia o Lituania, dove la bellezza della natura incontra un clima perfetto e una vita cittadina animata. Se anche voi ci state facendo un pensierino, vi basterà sfruttare la promozione attiva fino al 30 giugno 2026 e che vi permetterà di acquistare biglietti partendo da 24,99 euro per volare nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto 2026.

Da Roma a Liverpool

Se cercate una meta estiva lontana dalla morsa del caldo torrido, Liverpool è la risposta perfetta per una coolcation rigenerante, raggiungibile comodamente con i voli low cost di Ryanair da Roma Ciampino. Affacciata sul fiume Mersey, la città dei Beatles vi accoglierà con una brezza rinfrescante e un’atmosfera vibrante che non si prende mai troppo sul serio.

Il maestoso waterfront di Pier Head, dominato dalle iconiche Tre Grazie (tre edifici storici), è il punto di partenza ideale per esplorare un’architettura straordinaria, seconda solo a quella di Londra. Potete salire sulla torre della cattedrale anglicana per godervi un panorama ventilato o rifugiarvi tra le gallerie d’arte del Royal Albert Dock. La sera, il quartiere creativo del Baltic Triangle si accende tra birrifici artigianali e cortili all’aperto.

Da Torino a Vilnius

Un’altra gemma imperdibile per sfuggire alla canicola estiva è Vilnius. Con temperature medie che in estate si aggirano sui gradevolissimi 23°C, la capitale della Lituania incarna alla perfezione l’essenza della coolcation. Qui non occorre scegliere tra cultura e natura: il suo splendido centro storico, Patrimonio UNESCO, si fonde con foreste, fiumi e laghi balneabili, tutti raggiungibili in meno di mezz’ora.

Vilnius vanta persino tre spiagge cittadine insignite con la Bandiera Blu: attrezzate con aree barbecue, zone sportive e monitorate quotidianamente, insieme alle oasi come i Laghi Verdi (Žalieji Ežerai), offrono una rinfrescante alternativa ai classici litorali affollati del Sud Europa. Questa, quindi, è la scelta ideale per unire un city break stimolante a rigeneranti pomeriggi nella natura.

Da Cagliari a Göteborg

Infine, la terza meta perfetta da raggiungere con Ryanair è Göteborg. La seconda città della Svezia è una delle destinazioni di punta per una coolcation scandinava, dove l’estate si vive a un ritmo rilassato e ventilato. Göteborg unisce un’animata vita cittadina, fatta di canali storici e un’eccellente scena gastronomica, a una natura spettacolare a portata di mano.

Dal centro si raggiunge facilmente il meraviglioso arcipelago della costa occidentale, un paradiso di isole granitiche e villaggi di pescatori dove rinfrescarsi e staccare la spina. Che spendiate la giornata esplorando i parchi urbani o facendo un’escursione in barca tra i fiordi, questa perla svedese offre il perfetto equilibrio tra comfort e avventura, dimostrando che l’estate ideale può anche essere straordinariamente fresca.