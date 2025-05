Ryanair lancia una nuova offerta lampo da prendere al volo. Tratte da 19,99 euro per viaggiare in Europa fino al 30/06/25. Prenotazioni entro il 14/05/25

Fonte: iStock Veduta aerea della spiaggia di Porto Timoni a Corfù

C’è chi non ha approfittato dei ponti di primavera o delle ultime festività per viaggiare. Ma nessun problema: questa potrebbe essere l’occasione giusta per rimediare. Ryanair ha lanciato una nuova offerta lampo da non lasciarsi sfuggire. Solo per 48 ore, la compagnia aerea propone voli a partire da 19,99 euro, con la possibilità di viaggiare da oggi fino al 30 giugno 2025. Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino al 14 maggio 2025 e fino a esaurimento posti.

Un’occasione perfetta per prenotare una fuga last minute o iniziare a programmare la prossima avventura con un occhio al risparmio.

Volo da Torino a Corfù: scoprire il fascino greco con l’offerta Ryanair

Grazie all’offerta lampo Ryanair, si può volare da Torino a Corfù a partire da 19,99 euro concedendosi un assaggio d’estate tra maggio e giugno.

Corfù, una delle isole più verdi e affascinanti della Grecia, è la meta ideale per chi cerca un mix di relax, natura e cultura. In questo periodo l’isola è ancora lontana dal caos dell’alta stagione, con temperature piacevoli e spiagge poco affollate.

Tra le cose da non perdere c’è una passeggiata nella Città Vecchia di Corfù, patrimonio UNESCO, con le sue stradine pittoresche, fortezze veneziane e caffè sul mare.

Per gli amanti del mare, le spiagge di Paleokastritsa e Glyfada offrono acque cristalline perfette per nuotare e fare snorkeling. E per un panorama mozzafiato, una visita al Monastero di Vlacherna e al belvedere di Kanoni è d’obbligo. Un weekend o una vacanza più lunga a Corfù con questa offerta diventa un’occasione davvero imperdibile.

Volo da Bari a Budapest: un city break culturale ed economico

Partendo da Bari con Ryanair, Budapest è a portata di volo con tariffe da 19,99 euro, solo fino al 14 maggio. Maggio e giugno sono mesi perfetti per visitare la capitale ungherese: il clima è mite, i parchi fioriti e le strade animate da eventi e mercatini. È il momento ideale per un city break low cost, all’insegna di storia, relax e ottimo cibo.

Budapest regala esperienze uniche: dal maestoso Parlamento sul Danubio al romantico Bastione dei Pescatori, passando per le eleganti terme storiche come le Széchenyi.

I più curiosi possono esplorare il quartiere ebraico, pieno di street art e locali alternativi, o rilassarsi con una crociera serale sul Danubio per ammirare la città illuminata.

Fonte: iStock

Grazie all’offerta flash Ryanair, questa è l’occasione perfetta per scoprire una delle capitali europee più affascinanti a un prezzo davvero vantaggioso.

Volo da Milano Bergamo ad Alicante: sole, mare e cultura a prezzi mini

Con la promo flash Ryanair, si può volare da Milano Bergamo ad Alicante a partire da 19,99 euro prenotando entro il 14 maggio per viaggi tra maggio e giugno.

È il periodo perfetto per visitare questa splendida città della Costa Blanca, che unisce il fascino mediterraneo a un ritmo di vita rilassato e autentico. Il clima in questi mesi è ideale: tanto sole, temperature piacevoli e spiagge già vivibili ma senza il sovraffollamento estivo.

Alicante è una meta versatile, perfetta sia per una fuga al mare che per un weekend culturale. Da non perdere una visita al Castello di Santa Bárbara, che domina la città dall’alto e offre una vista spettacolare sulla costa.

Fonte: iStock

Il lungomare Explanada de España, con le sue palme e mosaici colorati, è perfetto per una passeggiata al tramonto. Per chi ama il mare, le spiagge di San Juan e Postiguet sono ideali per prendere il sole o fare un tuffo.

E per gli amanti della gastronomia, da segnalare sicuramente la cucina locale a base di pesce fresco e paella. Con questa offerta Ryanair, partire per la Spagna non è mai stato così semplice e conveniente.