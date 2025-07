Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Rabat, la capitale europea da visitare in autunno con l'offerta flash Ryanair

Forse sei troppo concentrato sull’estate per accorgerti che l’autunno sta arrivando e probabilmente si farà sentire anche la voglia di viaggiare. La stagione del foliage è perfetta per poter scoprire città d’arte o magari goderti un po’ di mare fuori stagione lontano dall’overtourism. Ryanair lo sa bene e lancia un’offerta lampo sui voli verso alcune delle capitali più affascinanti del mondo. Destinazioni iconiche, nuove esperienze e prezzi mai visti (anche nei weekend).

La promozione flash Ryanair dà modo di acquistare voli a 19,99 entro il 24 luglio 2025 per viaggi dal 26 agosto al 31 ottobre 2025. Ma attenzione: i posti a disposizione sono limitati e quindi è importante agire velocemente se non si vuole perdere l’occasione.

Da Milano a Tolosa

Una tappa alternativa per visitare la Francia ma che ti conquisterà. Partendo da Milano Bergamo a partire da 19,99 euro anche nei weekend si può raggiungere la ville rose, chiamata così proprio per il colore rosato degli edifici in mattone.

Inizia la visita di Tolosa passeggiando lungo il Canal du Midi riconosciuto patrimonio UNESCO e poi raggiungi il simbolo della città: il Capitole de Toulouse. Da qui prosegui la passeggiata, goditi una sosta davanti all’incredibile facciata romanica della Basilique Saint-Sernin e quindi visita il parco tematico Cité de l’Espace.

Tra i quartieri da non perdere c’è Saint-Cyprien apprezzato dai giovani per l’anima creativa e vivace: ricco di locali, mercatini e bistrot è il posto giusto per assaggiare specialità local come il cassoulet o la salsiccia di Tolosa accompagnata da un bicchiere di vino francese.

Da Roma a Rabat

Con i nuovi voli in promozione da Roma, Rabat è più vicina che mai. Meno turistica di Marrakech o Fès è raggiungibile con voli incredibilmente economici grazie alla promozione di Ryanair e se ancora non l’hai visitata è l’occasione giusta.

Parti dall’antico quartiere fortificato di Kasbah degli Oudaya affacciato sull’oceano e poi passeggia per i vicoli bianchi e blu dove potrai fermarti a sorseggiare un tradizionale te alla menta. Poi prosegui la visita alla capitale inserendo una tappa alla torre di Hassan e al mausoleo di Mohammed V: due simboli storici e religiosi di grande rilevanza. Da non perdere? La Medina con i suoi vicoli; sa incantare tra profumi, colori e prodotti artigianali… un po’ come accade anche a Marrakech.

E se vuoi goderti un po’ di verde non perdere una passeggiata ai Jardin d’Essais Botaniques prima di visitare l’arte moderna e contemporanea custodita all’interno del Musée Mohammed VI.

Da Napoli a Sofia

Tra le capitali europee più sottovalutate ma che meritano una visita c’è Sofia che, grazie alla promozione Ryanair flash, è raggiungibile da Napoli con circa 20 euro a tratta. La capitale della Bulgaria conquista con l’architettura bizantina e le influenze sovietiche ancora percepibili. Simbolo della città? La cattedrale di Aleksandr Nevskij, con la sua cupola dorata e l’imponente stile neobizantino. Ma non è l’unica meraviglia, ti faranno battere il cuore la chiesa di Boyana patrimonio UNESCO e il teatro nazionale. E se vuoi un po’ di relax? A Sofia ci sono ottime terme e sorgenti minerali naturali, alcune pubbliche e gratuite.