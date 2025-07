Temperature calde, giornate infinite e prezzi mini: l’estate 2025 è il momento perfetto per concedersi un viaggio last minute con le offerte flash di Ryanair

iStock Cala Macarella è una delle spiagge di Minorca da visitare in estate

L’estate chiama e Ryanair risponde con una nuova offerta che fa sognare. A partire da oggi, potrai volare verso destinazioni da sogno a partire da 29,99 euro, anche nei fine settimana per date tra il 9 luglio e il 31 agosto. La promo è imperdibile ed è perfetta per chi aspettava un last minute per organizzare la vacanza. Attenzione però: i posti sono limitati e l’offerta scade il 10 luglio. Se ti stai chiedendo dove andare, ti diamo tre idee perfette per lasciarti ispirare: Kos, Minorca e Marrakech. Destinazioni calde, affascinanti, perfette da vivere tra luglio e agosto.

Da Milano Malpensa a Kos

Volare verso l’isola di Kos è come tuffarsi in una cartolina blu e bianca. A meno di tre ore da Milano, con voli a 29,99 euro anche nel weekend, questa destinazione è l’ideale per chi cerca mare cristallino, storia e relax senza pensieri. Luglio e agosto sono i mesi perfetti: le spiagge sono accese di luce, ma l’isola offre anche angoli tranquilli dove trovare pace e silenzio.

Passeggiare nel centro di Kos Town significa muoversi tra rovine romane, moschee ottomane e stradine piene di taverne tipiche. Le spiagge, come Paradise Beach o Agios Stefanos, regalano ore di puro relax e nuotate rigeneranti. Gli amanti dell’archeologia possono visitare l’Asklepion, uno dei siti più affascinanti dell’antica Grecia. E per un tocco di romanticismo? Noleggia una bici e pedala lungo la costa al tramonto.

Da Roma a Minorca

Da Roma si vola a Minorca con tariffe mini e grandi aspettative: l’isola delle Baleari meno affollata, più selvaggia e tutta da scoprire. Anche in piena estate, Minorca mantiene il suo spirito rilassato e autentico. I voli a 29,99 euro ti danno accesso a una delle gemme del Mediterraneo, perfetta per chi ama il mare, ma anche la natura e la tranquillità.

Luglio e agosto sono mesi ideali per scoprire le sue calette turchesi, raggiungibili solo a piedi o in barca. Cala Macarella, Cala Mitjana, Son Bou: nomi che diventano luoghi del cuore. Ma Minorca è anche cultura: passeggia a Ciutadella tra vicoli silenziosi e palazzi nobiliari, oppure esplora la natura del Parco Naturale di S’Albufera. E la sera? Aperitivo vista mare con tramonto arancione e cucina locale da sogno.

Da Napoli a Marrakech

Marrakech è pura magia. Dall’aeroporto di Napoli puoi volare nel cuore del Marocco con appena 29,99 euro. Un prezzo che apre le porte a un’esperienza sensoriale fuori dal comune, dove il caldo estivo si sposa con il fascino di una cultura millenaria.

Luglio e agosto sono mesi caratterizzati da temperature alte, è vero, ma Marrakech regala angoli d’ombra nei suoi giardini, nelle terrazze ombreggiate e nei riad freschi. La Medina incanta, con le vie e i souk pieni di colore e profumi dove fermarsi a sorseggiare un delizioso tè alla menta. Da non perdere? Il giardino Majorelle, il palazzo Bahia e la piazza Jemaa el-Fna, che ogni sera si trasforma in uno spettacolo a cielo aperto tra musica, cibo e artigianato.

Insomma, tra il 9 e il 10 luglio si può approfittare dell’offerta flash Ryanair che dà modo di acquistare tantissimi voli fino al 31 agosto a partire da 29,90 per numerose destinazioni estive.