Se anche voi potete andare in vacanza solo ad agosto, ma volete rilassarvi in luoghi poco affollati, queste sono le migliori spiagge dove andare quest'estate

iStock La spiaggia di Mezzavalle

Seppur viaggiare in bassa stagione sia il desiderio di molti, non tutti possono farlo. Agosto resta quindi il mese delle vacanze per la maggior parte delle persone, molte delle quali vorrebbero trascorrerle rilassati su una spiaggia. Dove andare per non farsi travolgere dal caos e dalla folla tipica dell’alta stagione? Qui abbiamo selezionato quelle che, secondo noi, sono le migliori spiagge dove andare ad agosto in Italia per trascorrere le giornate di ferie all’insegna della tintarella e del relax.

Spiaggia di Mezzavalle, Marche

Tra le spiagge marchigiane da scoprire in estate, anche ad agosto, c’è quella di Mezzavalle. Questo angolo di paradiso selvaggio, incastonato nel cuore del Parco del Conero, è una spiaggia libera e priva di stabilimenti balneari, composta soprattutto da ghiaia fine e sabbia chiara. Se volete trascorrere le ferie in una destinazione tranquilla e immersa nella natura, questa è la spiaggia adatta a voi, anche perché può essere raggiunta solo in due modi: o via mare o percorrendo due sentieri che attraversano la macchia mediterranea. Inutile dirvi che arrivare alla spiaggia a piedi è di per sé un’esperienza immersiva e gratificante.

Una volta arrivati, si aprirà davanti a voi uno scenario mozzafiato: acque cristalline che vi attireranno come un magnete, alte falesie calcaree e silenzio, interrotto solamente dal suono dal mare. Non essendoci servizi e infrastrutture turistiche, vi consigliamo di portare con voi tutto l’occorrente per trascorrere una giornata di mare.

Spiaggia di Torre Salsa, Sicilia

Situata all’interno della Riserva Naturale Torre Salsa, un’area protetta gestita dal WWF, la spiaggia omonima incanta con la sua bellezza incontaminata, tra i profumi della macchia mediterranea e acque calme e poco profonde. Siamo sulla costa meridionale della Sicilia, tra Eraclea Minoa e Siculiana Marina, non lontano dalla splendida Agrigento e dalla sua Valle dei Templi. Qui potrete rilassarvi su un lungo litorale composto da sabbia dorata che, in alcuni punti, vanta bianche falesie calcaree simili alla famosa Scala dei Turchi.

Nuotate nelle sue acque limpide, dai toni che variano tra il turchese e lo smeraldo, perfette per chi ama nuotare in un contesto rilassato, poco affollato e senza il caos che, talvolta, investe le spiagge dotate di stabilimenti balneari. Sulla spiaggia di Torre Salsa non sono presenti servizi, quindi portate acqua, cibo e tutto il necessario per godervi la giornata.

Spiaggia di Caminia, Calabria

Andiamo sulla Costa degli Aranci, in Calabria, dove incastonata tra suggestive scogliere troviamo la spiaggia di Caminia. Questa è la meta perfetta dove andare in agosto per chi desidera coniugare relax e bellezza paesaggistica in un contesto accogliente, ma mai eccessivamente affollato. Situata nel cuore del Golfo di Squillace, si estende per circa 1 km ed è protetta da due promontori rocciosi, oltre che circondata da una rigogliosa vegetazione mediterranea.

Il litorale, composto da sabbia chiara mista a ciottoli, vanta un mare trasparente dalle tonalità turchesi, ideale sia per nuotare che per fare snorkeling. Sulla spiaggia è presente sia un tratto libero che una zona attrezzata con stabilimenti balneari e bar. Se poi avete voglia di scoprire le sue bellezze, raggiungete a nuoto o con il pedalò la splendida Grotta di San Gregorio: una leggenda narra che la cavità custodisse le reliquie di San Gregorio Taumaturgo, ora patrono del comune di Stalettì, gettate in mare all’interno di una cassa e sospinto sulla costa calabrese dalle mani degli angeli.

Spiaggia di Punta Grossa, Puglia

Situata tra la riserva naturale di Torre Castiglione e la celebre Punta Prosciutto, la spiaggia di Punta Grossa offre un rifugio tranquillo dove godersi il piacere dell’estate in Salento. La spiaggia si distingue per la sua natura incontaminata ed è caratterizzata dalla presenza di dune di sabbia chiara, pinete profumate e un mare cristallino che alterna sfumature di turchese e smeraldo.

Risulta più appartata rispetto alle località più note della zona, anche ad agosto, quindi perfetta per chi ama il contatto diretto con la natura e vuole evitare le spiagge sovraffollate. L’accesso non è dei più immediati, ma è proprio questo a proteggerla dal turismo di massa.

Spiaggia del Turchino, Abruzzo

Situata sulla suggestiva Costa dei Trabocchi, nel cuore di San Vito Chietino, la spiaggia del Turchino è considerata tra le più belle della zona, ma non eccessivamente affollata neanche ad agosto. Già dal nome potete immaginare cosa vi aspetta: un mare che brilla di sfumature diverse, dal celeste chiarissimo al blu profondo.

Conosciuta anche come Calata Turchino, la caletta è protetta da una vegetazione mediterranea rigogliosa e punteggiata da ciottoli. Siamo lontani dalle mete più turistiche, anche perché, per raggiungerla, bisogna camminare tra sentieri nascosti, affrontare una discesa e lasciarsi guidare più dal desiderio che dalla fretta.

Cala del Prigioniero, Lazio

Tra le spiagge segrete da visitare nel Lazio anche ad agosto c’è Cala del Prigioniero, in provincia di Latina, precisamente nel Promontorio del Circeo. Siamo in un’area protetta di straordinaria bellezza e valore naturalistico dove, incastonata tra le pareti rocciose del promontorio, si cela Cala del Prigioniero, una piccola spiaggia nascosta in grado di regalare emozioni uniche a chiunque riesca a raggiungerla.

Il nome deriva da una leggenda, secondo la quale un prigioniero, durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscì a fuggire alla cattura trovando rifugio proprio qui, approfittando dell’isolamento e della conformazione impervia del luogo. Questo piccolo gioiello naturale, caratterizzato da un mare trasparente e da fondali ricchi di vita marina, è accessibile solo via mare e conserva un’atmosfera incontaminata e selvaggia.

Spiaggia di Fiumicello, Basilicata

Anche in Basilicata è possibile vivere una grande vacanza all’insegna del relax (e del poco stress per trovare uno spazio dove mettere l’asciugamano) in pieno agosto. In particolare, tra le spiagge più belle e nascoste, citiamo quella di Fiumicello: tra le numerose insenature della costa di Maratea, questa si distingue per la sua notorietà e accessibilità perché è ben servita e dotata di comodi parcheggi. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, basta allontanarsi leggermente dai punti più affollati e attraversare il piccolo torrente che la divide per trovarsi immersi in un’atmosfera completamente diversa, più silenziosa e autentica.

La spiaggia di Fiumicello alterna tratti di sabbia scura a ciottoli ed è incorniciata da scogliere imponenti che, nelle ore più calde, regalano angoli d’ombra e frescura. Il mare vanta acque limpide dai riflessi cobalto, mentre all tramonto, le scogliere si tingono di colori caldi e la spiaggia si svuota, restituendo al luogo la sua dimensione più intima e suggestiva.

Spiaggia di Murtas, Sardegna

Anche in Sardegna è possibile trovare spiagge tranquille in agosto: basta andare nella frazione di Quirra, nel territorio di Villaputzu, sulla costa sud‑orientale dell’isola. Qui, troverete la spiaggia di Murtas che, con i suoi sei chilometri di lunghezza, offre un angolo di Mediterraneo perfetto dove rilassarsi in alta stagione. Parte di questa costa si trova all’interno del poligono militare di Salto di Quirra, ma da giugno a settembre è accessibile al pubblico.

Il litorale è costituito da sabbia chiara, talvolta mischiata a ciottoli levigati, mentre alle spalle è punteggiata da dune morbide e dall’immancabile macchia mediterranea. È un piacere nuotare nelle sue acque limpide e dagli intensi riflessi verde‑blu che, degradando dolcemente, permettono un facile accesso anche alle famiglie con bambini.

Quello che vedete in lontananza, invece, è l’isolotto di Quirra, situato a circa un chilometro e mezzo dalla costa, che impreziosisce la vista e può essere raggiunto a nuoto, ma esclusivamente da nuotatori esperti.

Spiaggia di Crapolla, Campania

Non essendo facilmente accessibile perché raggiungibile solo a piedi, la poco conosciuta spiaggia di Crapolla risulta anche poco affollata in agosto. Si tratta di una piccola insenatura nascosta nella costa di Massa Lubrense, nel cuore della Penisola Sorrentina, che custodisce una spiaggia di ciottoli scuri incastonata tra alte pareti e lambita da acque limpide.

Fa parte della Riserva Marina Protetta di Punta Campanella e, secondo la tradizione, fu proprio qui che sbarcò San Pietro durante il suo viaggio verso Roma. A ricordare questo evento sorge, lungo il sentiero che conduce alla cala, la cappella di San Pietro, costruita, sempre secondo la leggenda, sulle rovine di un antico tempio dedicato ad Apollo. Da questa ipotesi deriverebbe il nome “Crapolla”, ricollegabile al culto pagano del dio.

Spiaggia di Favazzina, Calabria

Infine, vi consigliamo la spiaggia di Favazzina, meno celebre rispetto alla vicina Scilla, ma non per questo meno affascinante, anzi. La spiaggia, ampia e poco frequentata anche nei mesi estivi, è composta da una miscela di sabbia dorata e ciottoli levigati, lambita da un mare cristallino che sfuma dal turchese al blu profondo, con fondali trasparenti ideali per lo snorkeling.

Il tratto di costa è attraversato dal torrente Favazzina e, a rendere ancora più particolare questa località, ci pensa la tradizione agricola legata alla coltivazione dei limoni: se volete portarvi a casa un souvenir autentico e genuino, sapete cosa comprare!