I porti da crociera più belli del mondo, sul podio uno italiano: la classifica

Dallo sbarco tra le Ande innevate alle fortezze mediterranee: sono questi i 10 porti più spettacolari al mondo secondo uno studio recente, sul podio un italiano

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 12 Agosto 2025 11:25

I porti da crociera più belli del mondo, sul podio uno italiano: la classifica
iStock
Il porto di Palermo al tramonto

Durante una crociera, l’arrivo in porto è uno dei momenti più emozionanti: dal ponte della nave, mentre ci si avvicina all’attracco, iniziano a svelarsi fortezze storiche, valli montuose o panorami da cartolina. Alcuni porti offrono scenari così spettacolari da essere considerati tra i più belli del mondo.

Una ricerca di AllClear Travel Insurance, specializzata in assicurazioni per crociere, ha analizzato 33 porti celebri per i loro panorami mozzafiato. Un gruppo di 100 partecipanti ha osservato una serie di immagini di questi luoghi, mentre il loro coinvolgimento visivo veniva misurato con la tecnologia di tracciamento oculare.

Lo studio ha registrato due indicatori principali: il tempo di prima fissazione (TTFF), ossia la rapidità con cui un’immagine cattura lo sguardo, e la durata totale della visione, che riflette l’interesse nel tempo.

Ecco la classifica dei dieci porti più belli al mondo in cui arrivare via mare!

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Crociere e viaggi in barca