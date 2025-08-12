Lo studio ha registrato due indicatori principali: il tempo di prima fissazione (TTFF), ossia la rapidità con cui un’immagine cattura lo sguardo, e la durata totale della visione , che riflette l’interesse nel tempo.

Una ricerca di AllClear Travel Insurance, specializzata in assicurazioni per crociere, ha analizzato 33 porti celebri per i loro panorami mozzafiato. Un gruppo di 100 partecipanti ha osservato una serie di immagini di questi luoghi, mentre il loro coinvolgimento visivo veniva misurato con la tecnologia di tracciamento oculare.

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Ege Port, Turchia

Seppur chiunque stia per attraccare all'Ege Port in Turchia non veda l'ora di visitare l'antica città di Efeso, non può non restare affascinato dal porto stesso. Ege Port occupa la decima posizione della classifica grazie al suo paesaggio, dove sullo fondo spicca la catena montuosa di Aydın e l'insegna in stile hollywoodiano di Kuşadası incastonata nel mezzo. Durante la ricerca, questo porto ha avuto uno dei tempi di fissazione più rapidi dell'intero studio, con gli occhi dei partecipanti che vi si sono riversati quasi altrettanto rapidamente che sul numero uno!

Port Sultan Qaboos, Oman

Al loro arrivo, i passeggeri delle navi da crociera verranno accolti da un paesaggio composto da acque limpide, spiagge sabbiose e aspre montagne sullo sfondo. Non stupisce, quindi, che Port Sultan Qaboos occupi la nona posizione, l'unico del Medio Oriente a rientrare nella classifica. Situato proprio accanto al Palazzo del Sultano Al Alam, è incorniciato da montagne maestose, il tutto completato da edifici imbiancati a calce e tonalità di blu che ricordano la Grecia.

Il porto è anche una porta d'accesso per esplorare la ricca cultura e storia dell'Oman, situato a poca distanza dal Mutrah Souq e dalla Grande Moschea.

Overseas Passenger Terminal, Australia

Non è difficile capire perché l'Overseas Passenger Terminal in Australia lasci tutti a bocca aperta occupando l'ottava posizione: durante l'approdo, è possibile ammirare dal mare la famosissima Opera House di Sydney e l'Harbour Bridge. Appena scenderete dalla nave, inoltre, vi ritroverete nel cuore della città, pronti a esplorare tutto ciò che ha da offrire. È in questo modo che il terminal delle crociere australiane garantisce un indimenticabile preludio o conclusione a ogni viaggio!

iStock

Lisbon Cruise Port, Portogallo

Il porto di Lisbona occupa la settima posizione perché, chiunque attracchi qui, navigherà sotto il Ponte 25 de Abril, quello che spesso viene scambiato per il Golden Gate di San Francisco. Uno spettacolo impressionante, arricchito da una vista privilegiata sulla città, con i suoi tetti di terracotta, gli edifici e l'antica fortezza moresca che troneggia in cima alla collina di São Jorge.

Sbarcando in questo porto, potrete tuffarvi immediatamente tra le atmosfere della città, assaggiando i deliziosi pastel de nata o salendo sul famoso tram per esplorare i quartieri più caratteristici di Lisbona.

Aruba Cruise Terminal, Aruba

L'Aruba Cruise Terminal è un altro splendido porto che occupa la sesta posizione della classifica dedicata ai porti più belli del mondo. Da una parte mette in mostra la colorata architettura coloniale olandese della capitale, la quale crea un incredibile contrasto con le acque blu acceso del mare, mentre dall'altra offre un facile accesso al centro della città, raggiungibile facilmente a piedi.

Nassau Cruise Port, Bahamas

Il porto di Nassau, un tempo dimora del famigerato pirata Barbanera, occupa la quinta posizione perché offre ai turisti che arrivano in nave da crociera un paesaggio da cartolina, con acque color turchese ed edifici dai colori pastello, il tutto incorniciato da palme tropicali. Conosciuto anche come Prince George Wharf, il porto di Nassau è perfettamente organizzato e permette di raggiungere a piedi alcuni dei siti storici più popolari, negozi, ristoranti e spiagge.

Stadsgården Cruise Terminal, Svezia

L'arrivo al terminal crociere di Stadsgården, che occupa il quarto posto nella classifica, significa navigare tra le 30.000 isole dell'arcipelago di Stoccolma. Questi canali, rilassanti e con uno sfondo punteggiato di edifici colorati e architettura medievale, offrono l'arrivo perfetto in città. Sembra che anche i viaggiatori ne siano stregati, con uno dei tempi di fissazione più brevi!

Il terminal si trova nel cuore di Stoccolma, una città che si presta molto a essere esplorata a piedi. Una volta sbarcati, potrete camminare per le sue strade di ciottoli e sorseggiare un caffè o visitare i palazzi reali in appena 15 minuti.

Il porto di Palermo, Italia

Arriviamo alle posizioni sul podio, dove al terzo posto troviamo il porto di Palermo. Operativo da 2000 anni, il porto siciliano ha cambiato leggermente la sua posizione da allora, ma il suo scalo marittimo ha collegato la Sicilia con altre civiltà del Mediterraneo per secoli. Il momento ideale per ammirarlo è il tramonto grazie al suo orientamento a ovest, dove gli edifici in arenaria circostanti amplificano l'effetto di colori offerto dal sole.

Port of Ushuaia, Argentina

Al secondo posto troviamo il porto di Ushuaia in Argentina, il punto di partenza per qualsiasi avventuroso crocierista che desideri navigare nel Passaggio di Drake per raggiungere l'Antartide. Dalla nave, è possibile ammirare Ushuaia, sparsa lungo la costa e in parte sulle colline fino alla scura foresta verde. La chiesa principale, di un giallo acceso con il tetto rosso, è facile da individuare anche da lontano. Dietro di essa si ergono le Ande innevate.

Valletta Cruise Port, Malta

Infine, il porto più bello del mondo è quello de La Valletta: Patrimonio mondiale dell'UNESCO, questo porto da crociera è considerato un capolavoro di estetica portuale. La sua combinazione di pietra calcarea dorata che si riflette sull'acqua scintillante offre l'arrivo più mozzafiato in questa entusiasmante città mediterranea e, con il tempo di fissazione più lungo di qualsiasi altro porto nello studio, Malta si è guadagnata il primo posto!