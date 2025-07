iStock Spiaggia in Abruzzo

L’Abruzzo è una delle regioni italiane più sorprendenti per chi cerca mare, natura e autenticità. Oltre alle montagne e ai borghi medievali, questa regione affacciata sull’Adriatico offre anche spiagge sabbiose perfette per una vacanza rilassante.

Dalle lunghe distese di sabbia dorata alle calette più tranquille, l’Abruzzo è la meta ideale per famiglie, coppie e amanti del mare che non vogliono rinunciare alla comodità di un litorale facilmente accessibile. Il tratto di costa abruzzese si estende per oltre 130 chilometri e alterna spiagge sabbiose a tratti rocciosi.

Le zone sabbiose sono particolarmente apprezzate per l’accesso dolce al mare e per la presenza di stabilimenti attrezzati, ma anche di ampi spazi liberi. Molte spiagge sono premiate con la Bandiera Blu, garanzia di qualità ambientale e servizi efficienti.

Francavilla al Mare: tradizione balneare e sabbia dorata

A pochi minuti da Pescara, Francavilla al Mare è una delle località più amate dell’Abruzzo. Qui la spiaggia è lunga, sabbiosa e ben servita, con stabilimenti, bar e ristoranti sul mare. La vivace passeggiata serale offre negozi e locali per chi vuole concludere la giornata con un po’ di divertimento e relax.

Per chi cerca una spiaggia facilmente raggiungibile dal centro città, Francavilla al Mare è la scelta perfetta poichè vanta un tratto di spiaggia sabbiosa e tranquilla con l’acqua bassa e calma che la rende ideale anche per le famiglie con bambini, che possono divertirsi in tutta sicurezza.

Anche il borgo vicino conserva un’atmosfera rilassata, con un lungomare che invita a piacevoli passeggiate lungo la costa, perfetto per godersi il mare in ogni momento della giornata.

Pineto e Silvi Marina

Pineto, perla della costa teramana, conquista al primo sguardo con il contrasto armonioso tra il verde intenso della pineta e l’azzurro profondo del mare. Questo angolo di paradiso deve il suo nome proprio alla fitta distesa di pini che abbraccia la spiaggia: un patrimonio naturale voluto e piantumato all’inizio del Novecento da una famiglia benestante, che ha trasformato la zona in un’oasi rigogliosa e ombreggiata.

La sabbia dorata e fine si estende lungo un litorale attrezzato e accogliente, perfetto per famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e ai numerosi servizi, ma anche per chi cerca momenti di pace e romanticismo. Non a caso, Pineto ha ottenuto più volte la Bandiera Blu d’Europa e importanti riconoscimenti da Legambiente per la qualità delle acque e la gestione sostenibile del territorio.

Poco più a sud, tra i comuni di Pineto e Silvi, si apre l’Area Marina Protetta del Cerrano, un tratto costiero lungo circa sette chilometri che custodisce bellezze naturali e tesori storici. Qui sorge la suggestiva Torre del Cerrano, un’antica fortificazione risalente all’epoca del Regno di Napoli, eretta per difendere le coste dagli attacchi dei Saraceni.

Oggi, l’area è il paradiso per gli appassionati di snorkeling, immersioni, vela e birdwatching, grazie alla ricchezza della flora e della fauna marina. A pochi chilometri si trova anche Silvi Marina, località balneare che molti considerano la regina della sabbia abruzzese.

Le sue spiagge si distinguono per il colore chiaro e la morbidezza della sabbia, mentre le acque trasparenti e il fondale la rendono ideale per il bagno in piena sicurezza. Un tratto di costa dove la natura, la storia e il mare si incontrano in un perfetto equilibrio, regalando un’estate fatta di bellezza autentica e relax senza tempo.

Vasto Marina: sabbia, servizi e acqua pulita

Nel sud dell’Abruzzo, Vasto Marina è una località turistica molto apprezzata. La sua spiaggia sabbiosa è ampia, perfetta per lunghe giornate di mare. Bandiera Blu da anni, è dotata di numerosi servizi e ristoranti sul lungomare. Vasto Marina è una destinazione balneare completa che garantisce tutto il necessario per trascorrere una giornata di mare in totale comfort: lettini, bar, ristoranti e una vasta spiaggia di sabbia dorata.

È il luogo ideale per le famiglie e per chi desidera vivere una classica vacanza estiva all’insegna del relax. Questa località si trova ai piedi della suggestiva collina che ospita il centro storico di Vasto, con le sue caratteristiche stradine acciottolate e panorami mozzafiato sul mare. Dopo una giornata in spiaggia, basta raggiungere uno dei tanti locali della città per assaporare i sapori autentici della tradizione abruzzese, immergendosi nell’atmosfera unica di questo angolo di costa.

La spiaggia di Punta Penna

Immersa nello scenario selvaggio e affascinante della Riserva Naturale di Punta Aderci, la spiaggia di Punta Penna è un vero gioiello per chi cerca un contatto autentico con la natura. Qui, la sabbia dorata incontra un mare limpido, il tutto incorniciato da paesaggi mozzafiato che sembrano sospesi nel tempo.

Lontana dal turismo di massa e protetta dal contesto naturalistico in cui si trova, questa spiaggia regala un’atmosfera di quiete e bellezza incontaminata, ideale per chi ama la tranquillità e vuole staccare davvero la spina. Va tenuto presente che, trattandosi di un’area protetta, l’accesso può essere regolamentato in alcuni periodi dell’anno e i servizi presenti sono ridotti al minimo: meglio quindi organizzarsi in anticipo con acqua, cibo e ombrellone.

Perfetta per una giornata di mare in stile “wild”, Punta Penna rappresenta una delle esperienze balneari più autentiche dell’Abruzzo, dove il silenzio è interrotto solo dal suono delle onde e il paesaggio invita a rallentare.

Roseto degli Abruzzi: tra mare e colline

Roseto è un’altra tappa imperdibile per gli amanti delle spiagge sabbiose. Le sue acque limpide, i fondali bassi e l’atmosfera rilassata la rendono adatta a famiglie e coppie. Il centro è animato ma mai caotico, e la vicinanza con le colline regala la possibilità di escursioni nell’entroterra anche durante un soggiorno di mare.

Conosciuta anche come il “Lido delle Rose”, Roseto degli Abruzzi è una delle località balneari più amate della costa adriatica, sia dagli abruzzesi che dai visitatori provenienti da tutta Italia. La cittadina offre una vacanza completa: stabilimenti balneari ben organizzati, un lungomare vivace punteggiato di ristoranti e gelaterie, e una rilassante passeggiata tra palme e aiuole fiorite. Che si cerchi relax sotto l’ombrellone o un po’ di movimento serale, Roseto riesce a coniugare perfettamente natura e comfort.

Spiaggia di Torre Cerrano, Teramo

La spiaggia di Torre Cerrano si sviluppa a metà tra Pineto e Silvi, lungo un ampio litorale sabbioso situato proprio di fronte alla storica torre che le dà il nome. Inserita all’interno di un’area marina protetta, questa zona è un vero paradiso per la biodiversità: tra le dune costiere e la vasta scogliera sommersa trovano rifugio numerose specie animali, compresi uccelli che nidificano tra le sabbie bianche.

Sulle dune nidifica il protetto fratino, mentre le pinete litoranee ospitano pini e specie vegetali autoctone di grande valore naturalistico. La Torre del Cerrano è un’imponente struttura aragonese del XVI secolo che oggi veglia su un tratto costiero tra i più affascinanti dell’Abruzzo. Costruita per difendere il litorale dalle scorrerie saracene, la torre è parte di un sistema di avvistamento voluto dal Viceré spagnolo e risale probabilmente anche a fasi precedenti del XV secolo.

Spiaggia di Martinsicuro, Teramo

Martinsicuro è una tranquilla località balneare dall’atmosfera accogliente, che si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia chiara ben organizzata per accogliere ogni tipo di visitatore. Definita anche la “Prima Spiaggia d’Abruzzo” per la sua posizione immediatamente al confine con le Marche, offre un curato lungomare, punteggiato da stabilimenti, ristoranti, hotel, locali serali e servizi di noleggio.

Martinsicuro, anticamente nota come Truentum durante l’epoca romana, oggi il paese si affaccia sul mare Adriatico con spiagge di sabbia fine che digradano dolcemente in acque turchesi, ideali per chi cerca relax e sicurezza in famiglia.

La storia è ben visibile in monumenti come la Torre di Carlo V, costruita nel 1547 per difendere la costa dalle incursioni saracene e oggi sede dell’Antiquarium di Castrum Truentinum, con reperti che spaziano dall’età del Bronzo al periodo longobardo. Nei pressi del centro storico si trovano anche il Museo delle Armi Antiche e la chiesa del Sacro Cuore con il celebre dipinto di Giuseppe Pauri.