Già questo percorso è talmente bello da sembrare un sogno per molti, ma non è l’unico. Il Rocky Mountaineer sta per inaugurare un nuovo itinerario in edizione limitata, che attraverserà altri paesaggi mozzafiato. Proprio così: ha esteso i suoi binari con il nuovissimo percorso Passage to the Peaks, disponibile per la prenotazione già da ora per i mesi di giugno e luglio 2026.

La nuova rotta si discosta dal classico viaggio lungo la West Coast e si avventurerà nelle province canadesi dell'Alberta e della Columbia Britannica, fermandosi nelle città di Edmonton, Jasper, Banff, Calgary, Kamloops e Lake Louise. Fate le valigie, preparate scarponi e cappotti invernali: si parte!

Passage to the Peaks, la nuova tratta del Rocky Mountaineer

Considerata una delle tratte ferroviarie più belle e panoramiche del mondo, quella offerta dal Rocky Mountaineer permetterà, per un periodo limitato nell'estate 2026, di intraprendere un nuovo viaggio nel cuore delle Montagne Rocciose canadesi. Durante questa incredibile esperienza non raggiungerete la costa occidentale come avviene nella tratta classica, ma partirete e arriverete rispettivamente nelle città di montagna di Banff e Jasper.

Tra una fermata e l'altra, il treno scivola attraverso paesaggi naturali mozzafiato come laghi glaciali, valli profonde, catene montuose e foreste lungo le Montagne Rocciose canadesi, sfruttando al meglio quel tetto panoramico in vetro che ha contribuito in primo luogo alla notorietà del Mountaineer.

Gli itinerari disponibili

Quella offerta dal Rocky Mountaineer in Canada è un’esperienza di lusso, una di quelle da vivere almeno una volta nella vita...se si ha la possibilità di investire in un viaggio davvero speciale. Le tratte disponibili variano a seconda del pacchetto scelto. L’itinerario da cinque notti, ad esempio, tocca le località principali, offrendo più tempo per esplorare le città e includendo un tour turistico di mezza giornata nel Parco Nazionale di Jasper.

I viaggi da sette notti presentano invece due opzioni: uno esclude Banff, ma aggiunge tappe extra a Edmonton, Lake Louise e Calgary; l’altro rinuncia a Lake Louise, mantenendo però la sosta a Banff. Per chi desidera un’esperienza ancora più completa, i pacchetti da nove notti permettono di visitare tutte le destinazioni, oppure di optare per un itinerario circolare con partenza e arrivo a Calgary, escludendo però Edmonton.

E se volete rendere il viaggio ancora più memorabile, potete aggiungere un’escursione a bordo dell’Ice Explorer: un veicolo speciale che vi condurrà lungo il ghiacciaio Athabasca, nel cuore dei Columbia Icefields, uno dei più vasti campi di ghiaccio a sud del Circolo Polare Artico.

Qualunque sia il percorso scelto, ogni itinerario offre vantaggi unici: hotel confortevoli, tour organizzati e tempo libero per esplorare in autonomia, respirando l’aria fresca e pura delle Montagne Rocciose. Il prezzo di partenza per un pacchetto base è di circa 2.800 euro.

I luoghi più belli da scoprire lungo il Passage to the Peaks

È sicuramente uno dei treni più belli da prendere in Canada perché la nuova tratta Passage to the Peaks attraversa alcuni dei luoghi più famosi del Paese. Tra questi scenari mozzafiato, spiccano sicuramente le meraviglie naturali e le formazioni rocciose più famose delle Montagne Rocciose canadesi, uno su tutti il Mount Rundle. Con la sua inconfondibile silhouette dentellata, domina l’orizzonte nei pressi di Banff e rappresenta una delle montagne più fotografate del parco, soprattutto al tramonto.

Tra i luoghi naturali spicca anche Castle Mountain, il cui profilo massiccio e stratificato ricorda quello di un castello medievale, situata lungo la Bow Valley Parkway, e il Rogers Pass, un passo di montagna storico immerso nel Glacier National Park: un corridoio selvaggio circondato da ghiacciai e fitte foreste alpine.

Non mancano, ovviamente, i capolavori dell'ingegneria ferroviaria: stiamo parlando degli Spiral Tunnels, due tunnel a spirale scavati nelle montagne che permettono al treno di superare forti pendenze con eleganza, offrendo un momento di meraviglia tecnica e paesaggistica.

E poi ci sono i laghi, come il Shuswap Lake, con le sue acque calme e le sponde frastagliate, e Moose Lake, oltre che le Pyramid Falls, una cascata spettacolare visibile solo dalla ferrovia. Insomma, un viaggio da sogno che lascia sicuramente senza fiato.