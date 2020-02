Ryanair, si vola da 7 euro in tutta Europa

editato in: da

Siete in cerca di una vacanza rilassante, culturale o romantica? Quale sia la vostra tipologia preferita di viaggio visitate al più presto il sito di Ryanair perché la compagnia aerea ha pensato a nuove offerte per volare in tutta Europa a partire da 7 euro. Prenotando entro il 9 febbraio, infatti, potete viaggiare a prezzi bassissimi fino al 30 giugno.

Dunque, se non siete mai stati a Chania, in Creta, questo è il momento giusto per farlo. Un vero gioiello, ricco di panorami e di una vivacità culturali senza eguali. Proprio per le sue caratteristiche potete scegliere questa meta per Pasqua o per una tappa prima dell’arrivo dell’estate. Le sue spiagge vanno dal rosa cipria al dorato e si tuffano in acque cristalline. Immaginatevi qui, distesi con un libro in riva al mare, a godervi il primi sole della giornata o al tramonto, per uno spettacolo senza eguali.

Preferite scoprire il suo lato culturale? Allora non perdetevi una visita al Museo Archeologico, che si fa spazio in un’antica chiesa intitolata a San Francesco, o al Museo Marittimo dove sono custodite antichissime mappe, carte nautiche e altri cimeli storici. Bellissima anche la cattedrale, un vero splendore per gli occhi, ma se volete vivere questa cittadina nel profondo mischiatevi tra la gente al porto veneziano. Tra le mura bizantine della collina di Kastelli e il bastione di San Nicola di Molos, potrete ristorarvi in localini e caffetterie e conoscere meglio la gente del luogo. Il prezzo per arrivare in questo paradiso? Un volo solo andata vi costerà 9,99 euro a persona, con partenza da Milano.

Per chi ama le architetture moderne che si alternano a quelle storiche, Düsseldorf è la meta perfetta. Capitale tedesca della moda, che ha nato i natali anche alla musica elettronica, questa città si può esplorare in tutta la sua bellezza anche grazie ad ottimi servizi di trasporto. Partite da Burgplatz, piazza in cui sono custoditi i maggiori monumenti, per poi spostarvi e godervi una passeggiata lungo le sponde del Reno, facendo tappa di tanto in tanto nelle pasticcerie e i bar che troverete sul percorso. Oppure scegliete di godervi la città da una nuova prospettiva: una gita in barca vi conquisterà. E per gli amanti della natura da vedere il Nordpark: un polmone verde di quasi 40 ettari in cui si può passeggiare tra fiori, statue e fontane. Bellissimo no? E poi un volo di sola andata da Roma Ciampino costa solo 6,99 euro.

Infine, se non siete mai stati a Budapest questa può essere l’occasione giusta per rimediare. Oggi un volo da Rimini vi costa 9,99 euro sola andata e una volta atterrati qui potrete lasciarvi rapire dalla meraviglia di questa città. Una piccola Parigi, con architetture e vedute romantiche. Questa, se siete una coppia, è la destinazione perfetta per un viaggio a due. Qui infatti potete trascorrere il vostro tempo passandolo alle terme cittadine, veri centri di svago e benessere, che trovano spazio in antiche architetture piene di fascino e magia. E per staccare, che ne dite di una passeggiata in città?

Raggiungete i suoi quartieri più grandi, quello di Pest e Buda, il primo nuovo e moderno e il secondo più antico e ricco di storia. E poi lasciatevi conquistare dai suoi musei e dalle sue arti ma prima di tornare a casa fate una tappa sull’Isola di Margherita, al centro del Danubio, raggiungibile dal ponte. Vedrete ne sarà valsa la pena.