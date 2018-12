Ryanair, le offerte di Natale da prenotare subito

editato in: da

Ryanair ha lanciato una nuova offerta di Natale con centinaia di voli da prenotare entro il 19 dicembre.

I prezzi dei biglietti partono da 9,99 euro, ma ci sono tariffe anche più basse. Si può partire entro marzo 2019.

Tantissimi i biglietti aerei prenotabili dall’aeroporto di Milano Bergamo. Interessantissimo è il volo Bergamo – Catania da 4,43 euro (solo andata), per andare nella tiepida Sicilia quando al Nord fa ancora freddo. Ma ci sono anche tantissimi voli a partire da 4,89 euro come Brno, nella Repubblica Ceca, Danzica, in Polonia, Norimberga, in Germania, o Valencia, in Spagna.

Da Malpensa le tariffe più economiche sono quelle per i voli a Kaunas, in Lituania, a partire da 4,89 euro (solo andata). Con 9,78 euro si vola invece a Berlino e a Bucarest, in Romania.

Da Bologna ci sono tantissimi voli da 9,78 euro (solo andata) verso Bucarest, Berlino, Vienna e Bruxelles.

Da Roma Ciampino si può andare a Londra Stansted con 4,88 euro o a Baden-Baden, in Germania, con 7,82 euro. Interessantissima – ergo, da prenotare al volo – è l’offerta da 12,73 euro per Aqaba in Giordania. Tantissime, comunque, anche le offerte dallo scalo romano.

Da Fiumicino ce ne sono meno, ma vale la pena il volo per Vienna che costa solo 9,78 euro, così come il volo per Tel Aviv da 28,41 euro.

Da Alghero i biglietti partono da 14,69 euro per volare in Italia (tra cui Milano), mentre con 16,55 euro si va a Bratislava, Bruxelles, Francoforte e Londra.

Da Bari ci sono tariffe bassissime per andare a Malta (a partire da 4,88 euro), Berlino e Norimberga (9,78 euro). Londra o Parigi (da 14,69 euro).

Da Napoli si trovano biglietti a partire da 8,56 euro per Tolosa, in Francia, e da 9,78 euro per Francoforte e Berlino.

Infine, da Palermo ci sono offerte di voli a partire da 7,82 euro per Marsiglia, da 9,78 per Atene, Düsseldorf e Bucarest.