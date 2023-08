L’offerta voli per viaggiare a settembre e ottobre

Ryanair ha lanciato una nuova offerta di voli low cost a partire da 29,99 euro (a tratta) per partire i prossimi mesi di settembre e ottobre. La promo è valida per prenotazioni fatte entro il 17 agosto , per viaggiare tra il 9 settembre e il 28 ottobre prossimi.

Croazia a meno di 10 euro

Per chi desidera posticipare le proprie vacanze al mare a settembre, c'è un'offerta imperdibile per la Croazia. Ci sono voli in partenza da Milano Bergamo verso Fiume (o Rijeka) da 9,99 euro. Affacciata sulla baia del Quarnero, è conosciuta per essere la porta per le isole croate. Tra le più rinomate, isole di Lošinj, Cres e Krk, da raggiungere velocemente in barca.

Fonte: Visit Kvarner

La città vanta spiagge Bandiera blu, come Ploče e Kostanj. Ma è anche bellissima da visitare in autunno, non a caso nel 2020 era stata Capitale europea della cultura. Tanti i monumenti da vedere, come il Castello di Tersatto e il Santuario della Madonna, tra i più antichi del Paese, scoprendo anche i sotterranei cittadini nel tunnel di Rijeka, con strutture militari della Seconda guerra mondiale, un capitolo di storia da non dimenticare.

Ibiza sotto i 15 euro

Per chi desidera trascorrere una vacanza nella splendida isola di Ibiza tra mare trasparente e lunghe spiagge dorate o per chi, amante della movida, desidera chiudere la stagione dei locali, delle discoteche e dei più rinomati DJ set di metà settembre questa offerta da Roma Fiumicino a 14,99 euro (solo andata) è imperdibile.

Grande protagonista dell’isola senz’altro è l’azzurro mare che la circonda: paradisiaco, cristallino, da esplorare in barca, al tramonto, di giorno o facendo attività sportive. Ibiza offre tour per tutti i gusti, per tutte le tasche e per tutte le spiagge: sicuramente le più celebri sono Cala d’Hortnella nella costa Sud-Ovest, Cala Comte e Cala Bassa nella costa Ovest, Cala Longa nella costa Est. Menzione d’onore per Aigües Blanques, nel Nord dell’isola: si tratta della spiaggia preferita dagli abitanti di Ibiza e che originariamente era frequentata da hippy e naturisti.

Fonte: iStock

Lontana della musica di Playa d’en Bossa, sulla costa Nord-orientale dell'isola, Sant’Eularia è il posto perfetto per godersi relax, natura, spiagge decisamente più tranquille rispetto a località più popolate come Sant Antoni. Se a Ibiza si fa il bagno tranquillamente fino all'autunno inoltrato, può capitare che un giorno non si possa andare in spiaggia: è il momento migliore per andare a visitare la Capitale Eivissa, un dedalo delle viuzze Patrimonio Unesco, scorci panoramici, ristorantini chic, vista dalla città alta e botteghe dove acquistare capi in pieno stile ibizenco.

Kos a meno di 20 euro

Chi ama la Grecia non ne ha mai abbastanza. E, tornarci, dopo le ferie d'agosto, per un long weekend o un'altra vera vacanza, prima che arrivi il freddo dell'inverno è davvero un sogno. L'offerta a meno di 20 euro per volare da Bari (ma anche da altri aeroporti italiani) sulla splendida isola di Kos, nel Dodecaneso, circondati dalle acque blu dell'Egeo è da prendere al volo.

Si dice che a Kos ci siano alcune tra le spiagge più belle di tutta la Grecia. La più bella, non a caso, è chiamata Paradise Beach, lungo la costa della baia di Kefalos, perfetta per andare alla scoperta di Bubble Beach, con sbuffi di vapore vulcanico che creano divertenti bolle nel mare, di Camel Beach, particolarmente indicata per le immersioni e lo snorkeling, e di Magic Beach, molto amata dai naturisti.

Fonte: iStock

Non solo spiagge. Borgo dal passato glorioso, la città di Kos offre la possibilità di visitare le rovine del suo passato ellenico, romano e bizantino. Il modo migliore per visitarla è noleggiando una e-bike e andando in esplorazione della città vecchia con le sue taverne e i suoi negozietti, per ammirare le barche che arrivano al porto e per organizzare visite culturali al Museo archeologico con le sue splendide sculture e al Castello dei Cavalieri. Mete imperdibili sono anche l’Antica Agorà, con le rovine del Santuario di Afrodite, del Tempio di Eracle e di una basilica cristiana.