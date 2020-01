Ryanair, offerta per volare fino a marzo: voli a partire da 9,99 euro

editato in: da

Visto che la primavera è ancora lontana, non resta che consolarsi pensando alle prossime vacanze. E con le offerte di Ryanair è possibile concedersi qualche giorno di relax lontano da casa, usufruendo di prezzi imbattibili. Pronti a scegliere quale sarà la vostra destinazione?

La compagnia aerea irlandese ci regala sempre grandi sorprese, e possiamo proprio dire che ha iniziato il nuovo anno con il botto. Sono già molte le promozioni che ha lanciato, come ad esempio quella per prenotare le vacanze estive. Ma l’offerta lampo che non dovete proprio lasciarvi sfuggire è quella che vi permetterà di viaggiare durante tutto il mese di marzo. Sul sito ufficiale di Ryanair potete acquistare biglietti per tutto il network europeo a partire da 9,99 euro. Dovrete però affrettarvi, perché la promozione scade il 23 gennaio 2020.

Con i voli scontati della compagnia low cost, potete raggiungere tantissime mete stupende, a scelta tra un ampio ventaglio. Il vettore parte infatti da decine di aeroporti italiani e viaggia verso centinaia di meravigliose città europee, tra le quali sicuramente c’è la vostra prossima meta. Ad esempio, potete trovare biglietti a partire da 9,99 euro per volare da Milano Bergamo verso Bratislava, la pittoresca capitale della Slovacchia. Sorge all’ombra di un affascinante castello costruito nel lontanissimo 900, e uno dei suoi quartieri più belli è senza dubbio la Città Vecchia, dove svetta il Palazzo del Municipio con la sua caratteristica torre.

Siete mai stati a Malta, il piccolo paradiso circondato dalle acque cristalline del mar Mediterraneo? Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprire un mondo completamente diverso, dove il tempo sembra essersi fermato. Tra lo spettacolo offerto dalla città-fortezza di La Valletta, il cui centro storico è non a caso elencato tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, e i colossali templi megalitici di Gozo, che si dice siano stati costruiti da giganti, il Paese è ricco di meraviglie. Potete raggiungerlo facilmente da Roma Fiumicino, con prezzi che partono da 12,99 euro.

Se invece per la vostra gita fuori porta volete andare su un grande classico, c’è sempre l’intramontabile Barcellona. Partendo da Torino, potete trovare biglietti da 12,99 euro. E una volta arrivati nell’affascinante città spagnola, potrete tuffarvi in un’avventura che non dimenticherete mai più. Passeggiando lungo la celebre Rambla, ammirando il mare che si staglia in lontananza, o visitando la famosissima Sagrada Familia, non vorrete più tornare a casa.