Ryanair lancia l’offerta per ‘San Paganino’

Mancano pochi giorni a ‘San Paganino’, il giorno in cui si riceve lo stipendio che, solitamente, cade il 27 di ogni mese.

In previsione dell’arrivo del salario mensile, per i più fortunati che hanno un lavoro da dipendente, Ryanair ha lanciato un’offerta per acquistare biglietti aerei a prezzi scontatissimi.

I voli partono da 14,99 euro a tratta e ci sono offerte da ogni aeroporto in cui opera la compagnia. Si può partire tra febbraio e marzo.

Potrebbe essere già il momento giusto per andare in Sicilia. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Fiumicino, Verona, Torino e da Venezia Treviso per Palermo e da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo, Bologna, Pisa, Perugia e Cagliari per Catania. A marzo le temperature sono già elevate sull’isola del Sud. Se non riesce ancore andare al mare, è comunque piacevole visitare le città d’arte. Palermo è stata Capitale italiana della cultura nel 2018 e si è rifatta il look. Inoltre, ad aprile riparte la serie Tv “Il commissario Montalbano” con due nuovi episodi. Quale migliore occasione che visitare i luoghi di Salvo & co.?

Sicuramente è già tempo di andare a Ibiza. Ci sono voli low cost da Bergamo, Fiumicino, Torino, Bologna e Venezia per l’isola delle Baleari dove, spiagge a parte, c’è sempre tanto da fare. Qualche esempio? I mercati tradizionali, come il coloratissimo mercatino hippy di Las Dalias o Il pittoresco mercatino degli artigiani a Sant Joan. I villaggi storici e la loro gastronomia. E poi, i famosi tramonti di Ibiza, da godere in totale solitudine.

La meta alternativa è, infine, Malta, un’isola da godere soprattutto lontano dalla stagione estiva. A Malta c’è sempre turismo, gli hotel non chiudono mai – tranne uno a Comino – e ci sono sempre tanti eventi ad allietare le giornate dei visitatori. Anche Valletta è stata Capitale europea della cultura lo scorso anno e la città ora è ancora più bella. Chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del benessere, chi vuole mangiare bene e fare belle passeggiare, visitare le tre isole, specie a Gozo, che è un’oasi di pace, deve venire proprio in questa stagione.