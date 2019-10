Ryanair, offerta low cost per partire durante le vacanze invernali

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta incredibile di voli low cost che scade questa sera. Tantissime le mete raggiungibili a partire da 9,99 euro.

Si prenota oggi e si vola quest’inverno, tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Le migliori mete da prenotare sono quelle che abbiamo selezionato per voi.

Quest’inverno vale la pena viaggiare a Bratislava, una città poco gettonata dai turisti ma che, proprio per via delle compagnie low cost che la raggiungono, sta diventando sempre più popolare. Bellissima, con tante attrazioni e tanti divertimenti ed è anche piuttosto economica; inoltre, nel periodo delle festività natalizie si illumina di luci colorate dei mercatini e delle vetrine dei negozi: tutti fattori che la rendono la destinazione perfetta per un weekend.

Il centro storico di Bratislava è piccolo, ma delizioso. Sembra una piccola Praga, specie se la si ammira dall’alto del suo castello e lo sguardo si perde tra i tetti rossi delle case. La città antica si può girare tutta a piedi. Passeggiando tra le stradine del centro è impossibile non imbattersi nelle tante sculture che decorano gli angoli delle strade. La più famosa è quella dell’operaio che si riposa e che spunta fuori da un marciapiede, ma c’è anche la statua di Napoleone, di Christian Andersen, di una Ninfa, dell’uomo che saluta col cappello, dell’uomo che inciampa e molte altre ancora. Tra i soggetti più fotografati di Bratislava. Ci sono voli diretti da Milano Bergamo, Bologna e Alghero.

Altra meta imperdibile per quest’inverno è Berlino, una città che non stanca mai e che ha sempre qualcosa di nuovo da offrire. D’inverno, poi, si anima ancor più grazie ai mercatini di Natale e ai monumenti illuminati. Nonostante il freddo, ci si può sempre scaldare con qualche pinta di birra o dell’ottimo vin brulé. Quest’anno ricorre il 30° anniversario della caduta del Muro e merita assolutamente un tour dei luoghi più simbolici: la East Side Gallery ovvero la sezione più lunga ancora esistente del Muro di Berlino. Nel 1990 più di cento artisti provenienti da più di 20 Paesi stranieri hanno decorato questa parte del muro con le loro opere. La più famosa è senza dubbio il “Fraternal Kiss”, che ritrae un bacio tra il leader russo Leonid Brezhnev e il Presidente del partito SED della Germania dell’Est, Erich Honecker. Ma Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie e la Porta di Brandenburgo sono altri siti importanti per la storia del Muro. Ci sono voli da Bergamo, Pisa e Bologna a 9,99 euro.

Vi segnaliamo anche una meta calda: Eilat, in Israele, una delle nuove rotte di Ryanair che atterra nel nuovissimo aeroporto di Ramon. Ci sono voli in offerta da Bergamo a 9,99 a tratta. Sulla punta settentrionale del Mar Rosso, è il luogo perfetto per una vacanza di sole e di divertimento ed è frequentata da compagnie di giovani ma anche da famiglie con bambini. Qui le spiagge sono bianchissime, il deserto alle spalle ha sfumature violacee e i coralli del reef sono variopinti. Sembra un miraggio, con le sue palme e gli angoli verdi, con gli alberghi bianchi e le vele delle barche che popolano il mare.