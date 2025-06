Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La si raggiunge con voli low cost anche in alta stagione e nel weekend: Zara è una delle località di mare della Croazia più apprezzate e con un centro storico di tutto rispetto. Ma quali sono le spiagge più belle di Zara da scoprire? In città sono poche, eppure spostandosi di pochi chilometri si trovano veri e propri gioielli, alcuni raggiungibili in auto o bus e altre in barca.

Dal relax sotto le pinete al divertimento tra beach bar e sport acquatici, ogni viaggiatore trova facilmente il suo angolo di paradiso. Se l’estate per te è sinonimo di libertà, luce e mare infinito, preparati a innamorarti di queste perle sulla costa.

Kolovare Beach

Cominciamo dalla più iconica, Kolovare beach. È la spiaggia di Zara che anche i local utilizzano per un tuffo ed è una delle più antiche. Si tratta di una distesa lunga di ciottoli con aree pavimentate e zone d’ombra tra pinete e parchi.

Ombreggiata ma anche soleggiata, dà accesso alla baia tramite scalette. L’acqua è davvero pulita e non mancano bar e ristoranti dove godersi un aperitivo. È l’opzione migliore per chi vuole fare un tuffo in città nelle ore più calde, facendo una pausa dai monumenti. Un motivo in più per sceglierla? È gratuita.

Borik Beach

A circa 4 km dal centro, nella zona nord di Zara, Borik conquista tutti per il suo carattere vivace e dinamico. Fa parte di un complesso alberghiero ma è accessibile al pubblico con un piccolo contributo. Mixa ciottoli, una baia sabbiosa e piattaforme in cemento per stendersi al sole. È assolutamente top per chi ama l’azione poiché propone sport acquatici, un parco acquatico e cocktail bar affacciati sul mare.

Vitrenjak Beach

Conosciuta anche come Uskok, Vitrenjak è un piccolo gioiello poco distante da Borik. Si posiziona a due passi dal club nautico locale, ha una distesa di ciottoli e acqua pulitissima. Viene scelta soprattutto dalle famiglie con bambini e dagli amanti della vela. Non mancano zone ombreggiate, bar e c’è persino un parco giochi. L’atmosfera è raccolta, intima ed è ideale per chi vuole allontanarsi dalla confusione.

Puntamika Beach

Un’altra perla della zona è Puntamika, molti l’hanno già vista immortalata in prossimità del faro. Anche qui ci sono i ciottoli ma è proprio grazie a loro che l’acqua è così calma e pulita. L’accesso al mare degrada dolcemente, risultando una scelta top per anziani e famiglie con bambini. in più è presente un beach bar decorato con bamboo che porta subito verso i tropici con la mente. Sono presenti diverse aree di gioco per bambini.

Punta Bajlo Beach

Punta Bajlo Beach sorge in una meravigliosa pineta a sud della città, e non possiamo che testimoniare il suo fascino rustico e autentico. Il parcheggio è gratuito e ombreggiato, ideale per chi arriva in auto. È rocciosa e perfetta per chi cerca pace e una connessione più intensa con la natura; il profumo dei pini si mescolano con la brezza marina per un’esperienza multisensoriale.

Queen’s Beach

Se hai sempre sognato le Maldive ma non vuoi volare lontano, Queen’s Beach a Nin fa al caso tuo. Otto chilometri di sabbia finissima, vista sulle montagne di Pag e acque basse e calde la rendono ideale per famiglie. Non solo: questa spiaggia ospita le famose terme naturali di fango curativo, note sin dall’epoca romana.

Zaton Beach

A pochi minuti dalla Queen’s beach, Zaton è una delle spiagge più amate della Croazia a due passi dal centro di Zara. La sua combinazione di sabbia, ciottoli e ombra naturale la rende perfetta per i bambini ma anche per chi vuole un po’ di riparo dai raggi diretti del sole. I servizi sono eccellenti: giochi d’acqua, noleggio attrezzature, bar e docce. Un piccolo paradiso che sa essere comodo e autentico al tempo stesso.

Pine Beach

Un mix irresistibile di natura selvaggia e charme rilassato: Pine Beach è un angolo da sogno con un chilometro di costa dorata, scogliere segrete e pontili in legno sospesi sul blu. Perfetta per chi ama l’avventura con stile. La vegetazione lussureggiante avvolge tutto, regalando l’atmosfera di un rifugio magico.

Sakarun Beach

Sull’incantevole isola di Dugi Otok, Sakarun è un sogno a occhi aperti: sabbia candida, mare cristallino e fondali bassi perfetti per lunghe nuotate. Lunga solo 800 metri, ma carica di meraviglia. Due hotel nei dintorni completano il quadro da cartolina.

Veli Žal Beach

A nord di Dugi Otok, vicino al villaggio di Dragove, Veli Žal offre uno scenario che sembra dipinto: spiaggia di ciottoli con vista sull’isolotto Mežanj e un mare trasparente che invita allo snorkeling. Un angolo silenzioso e intatto, lontano dal mondo.

Velika Sabuša Beach

Sulla costa ovest di Ugljan, Velika Sabuša è il paradiso delle famiglie: fondali bassi e sabbiosi, pavimentazione comoda per passeggiare a piedi nudi e tanto sole. Un luogo rilassante e sicuro, anche per i meno esperti del nuoto.

Južna Luka Beach

Vicino alla località di Muline, sempre su Ugljan, Južna Luka offre una spiaggia sabbiosa davvero unica. Le rocce che emergono dal mare aggiungono un tocco scenografico e creano piscine naturali da esplorare. Un luogo fuori dal tempo, dove la natura detta il ritmo.

Mostir Beach

Nel cuore di Ugljan, Mostir è una baia sabbiosa dal fascino semplice. Tranquilla, accessibile e con tutti i servizi essenziali, è il posto giusto per chi cerca autenticità. Poca ombra, tanta pace: una perla per chi ama la quiete.

Chi organizza vacanze in Croazia a Zara deve sapere che le spiagge in città sono limitate ma nei dintorni si trovano autentiche meraviglie; il consiglio è di noleggiare un’auto o una moto per potersi muovere in autonomia agevolmente oppure di contattare i numerosi operatori che offrono tour in barca alla scoperta di isole nei dintorni di Zara e altre meraviglie naturalistiche via mare.