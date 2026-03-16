Chi ha voglia di un viaggetto al sole può pensare di prenotare, anche last minute, a prezzi vantaggiosi: una nuova promozione flash Ryanair è arrivata e per chi sceglie il proprio viaggio entro il 18 marzo dà modo di accedere a tantissimi sconti fino al 20% su numerose mete in Europa per partire dal 18 marzo al 31 maggio 2026 .

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Da Milano Malpensa a Madrid

Una buona idea per chi parte da Milano Malpensa? Il volo verso Madrid con tantissime date a meno di 24 euro. Un prezzone super conveniente per visitare la città spagnola. Tantissime le cose da fare e vedere, dai dipinti di Goya del Prado fino a una bella cena a base di tapas.

Se non ci siete mai stati, il centro storico intorno a Plaza Mayor è il posto da cui partire… turistico sì, ma c'è un motivo se tutti finiscono lì. Se invece conoscete già la città, vale la pena spingersi verso Malasaña o Lavapiés, quartieri dove Madrid mostra una faccia più sua, meno da cartolina. Mercado de San Miguel per uno spuntino veloce, una birra fresca in qualche bar senza pretese, e il tramonto dal Templo de Debod che è uno di quei momenti che restano impressi nella memoria.

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Da Roma Fiumicino a Siviglia

Un affare incredibile è il volo da Roma a Siviglia che propone tante date a meno di 36 euro. Un affare per chi cerca un po’ di sole: con l’architettura moresca e il calore tipico di questa zona della Spagna, lascia tutti a bocca aperta.

Perché vederla proprio ora? È il momento migliore. Siamo lontani dall’alta stagione e dai flussi turistici esagerati, i fiori d’arancio profumano le strade e le temperature sono calde ma piacevoli.

Cosa visitare? Sicuramente l’Alcazar patrimonio Unesco (che molti riconoscono per il set di Game of Thrones), l’imperdibile cattedrale con la Giralda da cui si gode una vista unica sulla città e il barrio di Triana dall'altra parte del Guadalquivir… una chicca autentica che svela la vera anima della città. La capitale del flamenco sa incantare e regala spesso spettacoli dal vivo nelle piazze.

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Da Napoli a Palma

Per chi parte da Napoli, c’è un’occasione imbattibile: i voli verso Palma a meno di 31 euro con tantissime date, incluso il weekend. Chi la visita per la prima volta ne rimane sorpreso perché non è piena come in estate, ma propone comunque splendide spiagge già attrezzate, mare e movida.

Cosa visitare? Sicuramente il centro storico partendo dalla Cattedrale sul lungomare, con un interno che porta la firma (anche solo se parziale) di Gaudì; da non perdere poi i vicoli del quartiere arabo e il mercato dell’Olivar.

Per chi vuole muoversi in questa zona della Spagna c'è tanto da scoprire: la Serra de Tramuntana, patrimonio naturale dell'Unesco, è a poca distanza, con paesaggi che sembrano dipinti, borghi come Valldemossa e Deià dove il tempo sembra essersi fermato da qualche parte tra il Novecento e i giorni nostri. E poi ovviamente le calette: alcune ancora poco frequentate a maggio, con acqua trasparente e niente ombrelloni in fila.