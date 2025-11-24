La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Praga può essere raggiunta con l'offerta Ryanair

Tra le qualità più belle dell’Europa c’è la varietà: diversità di lingue, cucine e paesaggi rendono ogni viaggio differente ed entusiasmante. Per non parlare della molteplicità di atmosfere ed esperienze che possono essere vissute facilmente perché, dall’Italia, possiamo volare quasi ovunque in due o tre ore…soprattutto con i voli Ryanair.

La compagnia ha lanciato una nuova offerta flash dove, se prenotate entro il 26 novembre 2025, potrete viaggiare dal 18 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, escluso il periodo natalizio, con voli scontati del 15%. Se volete approfittare della promozione, ma avete bisogno di consigli, noi vi suggeriamo queste splendide capitali, perfette da scoprire anche in pochi giorni.

Da Milano Bergamo a Sofia

Dall’aeroporto di Milano Bergamo potete raggiungere Sofia con voli a partire da 14,99 euro. La capitale della Bulgaria è una suggestiva fusione di cultura vibrante, storia e fascino urbano: un momento state ammirando splendide chiese ortodosse e, subito dopo, vi ritrovate a fotografare murales coloratissimi.

Se siete appassionati di storia, fate tappa al complesso archeologico dell’antica Serdica, dove le rovine romane condividono gli spazi con la stazione della metropolitana, o alla Cattedrale Alexander Nevski, alla Rotonda di San Giorgio e alla chiesa medievale di Santa Petka.

Come anticipato, l’arte di strada aggiunge uno strato colorato al tessuto urbano della città. I murales più belli sono “The Hug” (L’Abbraccio) di Nasimo, uno dei migliori artisti bulgari, o la vivace “Tulip Girl” (Ragazza Tulipano), situata vicino alla stazione della metropolitana Serdika.

Da Bologna a Budapest

Da Bologna, invece, con voli a partire da 28,89 euro, potete raggiungere Budapest e viverla nel pieno delle sue atmosfere natalizie. I mercatini natalizi più belli da raggiungere sono due: quello in Piazza Vörösmarty, il più antico in Ungheria, e quello situato alla Basilica di Santo Stefano, caratterizzato da oltre un centinaio di bancarelle che offrono dolci e pietanze tipiche ungheresi e un vasto assortimento di prodotti d’artigianato.

Tra le altre cose da fare a Budapest in questo periodo c’è pattinare sul ghiaccio, salire sulla ruota panoramica per ammirare la città illuminata dall’alto e visitare i suoi monumenti più famosi, come il Bastione dei Pescatori.

Da Bari a Praga

Infine, con voli a partire da 19,99 euro, da Bari potete raggiungere la romantica Praga. Tra le cose più belle da fare in città c’è perdersi tra i cortili dell’immenso castello, sede dei monarchi cechi per secoli. Il sito, posizionato in alto sulla riva sinistra della Moldava, racchiude un’incredibile varietà di gallerie, musei ed edifici storici. Nel vostro itinerario non può mancare anche la Cattedrale di San Vito, costruita nell’arco di 600 anni e consacrata solo nel 1929, e il Vecchio Palazzo Reale.

Al momento del tramonto, recatevi sul Ponte Carlo per godervi lo spettacolo e raggiungete uno dei ristoranti tipici per provare le specialità della città come il gulasch o il Pražská Šunka, ossia il Prosciutto di Praga. Lasciatevi uno spazio per il trdelník, il dolce più venduto tra le strade di Praga, e se volete un drink dopo cena raggiungete la zona di Malá Strana, ricca di bar e locali.