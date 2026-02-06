La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La primavera è il momento perfetto per scoprire Atene

A partire da marzo possiamo finalmente cominciare a dimenticare il cappotto pesante e il cielo plumbeo, perché il mondo tornerà nuovamente a colorarsi. Mentre la natura si scrolla di dosso il gelo, la voglia di perdersi tra vicoli in fiore o di respirare la prima brezza marina sulla pelle si fa strada prepotentemente tra i nostri pensieri. Dove andare?

Ryanair viene in aiuto per dare una spinta decisiva ai vostri programmi di viaggio. Con la nuova offerta flash, prenotando entro l’8 febbraio 2026, potrete assicurarvi un posto verso le mete dove il cambio di stagione dà il meglio di sé, tra giardini fioriti e tradizioni pasquali. Le tariffe saranno più basse se acquistate voli compresi tra il 1° marzo e il 30 aprile!

Da Catania ad Atene

Molti considerano la primavera il momento perfetto per scoprire Atene, quando la città si spoglia del grigio invernale per fiorire tra papaveri e margherite che incorniciano i monumenti antichi. Con un clima mite e soleggiato, perfetto per esplorare senza la folla estiva, potrete godervi le spiagge della Riviera Ateniese in totale tranquillità. Marzo e aprile sono mesi vibranti, animati anche dalla Pasqua ortodossa e da altri eventi tradizionali, come la Festa dell’Indipendenza.

Il 25 marzo unitevi alla folla tra bande musicali e bandiere, gustando il tradizionale bakaliaro-skordalia. Per un pomeriggio di relax, fate come i locali al porto di Flisvos o sorseggiate un caffè nei raffinati giardini dei musei e non dimenticate una passeggiata lungo Dionysiou Areopagitou, la via pedonale più scenografica che collega il Tempio di Zeus all’Acropoli, o un giro in bicicletta tra le rovine millenarie. I voli con l’offerta Ryanair partono da 22,99 euro.

Da Milano Bergamo a Vitoria

Se volete raggiungere la Spagna, ma cercate una meta poco nota e non affollata, vi consigliamo di volare a Vitoria con voli da 16,99 euro. Questo è il segreto meglio custodito dei Paesi Baschi, una meta dove la primavera esplode in tutto il suo splendore. Spesso eclissata dalle sorelle maggiori Bilbao e San Sebastián, questa città vanta un fascino unico grazie al suo celebre “Anello Verde”, una rete di parchi che circonda il centro e che in questa stagione diventa il paradiso per chi ama le passeggiate e il birdwatching, specialmente nelle zone umide di Salburua.

Imperdibile il centro storico perfettamente conservato che deve il nome ‘mandorla medievale’ alla sua caratteristica forma ovale. Qui, tra vicoli stretti e piazze scenografiche come Plaza de la Virgen Blanca, potrete ammirare la maestosa Cattedrale di Santa María (che ha ispirato perfino Ken Follett) e i vibranti murales. Dopo una mattinata dedicata alla cultura, lasciatevi tentare dall’invitante sapore dei pintxos locali nei bar di Calle Cuchillería, accompagnandoli con un calice di vino della vicina Rioja Alavesa.

Da Roma Fiumicino a Vienna

Le temperature non saranno caldissime, ma Vienna è sempre un’ottima meta da raggiungere in primavera, soprattutto con i voli a partire da 19,99 euro. I leggendari parchi e i giardini imperiali si riempiono di fioriture variopinte e verde lussureggiante, mentre i tavolini dei caffè all’aperto tornano a popolare le piazze, segnando l’inizio di una stagione vibrante. Il calendario culturale si accende con festival e concerti, ma il vero cuore pulsante della primavera sono i mercatini di Pasqua.

Passeggiando tra le bancarelle sparse per la città, potrete scoprire l’artigianato tradizionale, decorazioni raffinate e prelibatezze culinarie tipiche.