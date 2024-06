Ryanair, ecco i risparmi pieni di sole

C'è tempo fino al 2 giugno del 2024 per approfittare di un'offerta imperdibile per viaggiare a basso costo in estate. Una selezione di mete top

Fonte: iStock Skyline di Berlino con fiume Sprea al tramonto

Giugno è arrivato, le giornate stanno diventando più lunghe ed è ormai quasi estate, tempo di pensare alle vacanze. Ryanair ha così lanciato una nuova promozione con voli disponibili a partire da soli 19,99 euro per viaggiare dal 1/06/2024 al 31/07/24 e venire incontro a chi non avesse ancora organizzato nulla.

L’offerta (per risparmi stagionali pieni di sole) è soggetta a disponibilità e occorre prenotare entro il 2 giugno 2024: propone una selezione imbattibile di destinazioni mozzafiato e non è semplice decidere dove andare.

Per questo, noi di SiViaggia abbiamo selezionato alcune mete di sicuro interesse.

Berlino, la capitale da non perdere

Con un biglietto solo andata da Milano Malpensa, ad esempio, a 21,99 euro si vola a Berlino, una metropoli moderna dove realtà molto diverse convivono in perfetta armonia: la Berlino degli affari e della finanza, sempre frenetica e impeccabile; la Berlino storica e artistica, con prestigiosi musei e un vivace fermento culturale; la Berlino alternativa che trasforma gli spazi urbani, con centri sociali e club alla moda che occupano ex fabbriche e aree abbandonate; e la Berlino multiculturale, un tripudio di profumi, colori e sapori.

Durante una vacanza nella capitale tedesca, le tappe da segnare senz’altro in agenda sono la maestosa Porta di Brandeburgo, edificata a fine Settecento, l’iconico Muro di Berlino, Alexanderplatz, simbolo della capitale moderna e innovativa, il Palazzo del Reichstag, di stile rinascimentale e barocco, e il Checkpoint Charlie, il più celebre posto di blocco del Muro.

Malaga, l’ambita città della Costa del Sol

Da Bologna, un biglietto solo andata da 21,99 euro porta in Spagna, a Malaga, la capitale della Costa del Sol, una città storica di grande importanza e una meta turistica molto ambita, grazie alla sua vivace vita culturale. Ospita il Museo Pablo Picasso e oltre 30 altre strutture museali, tra cui il Museo di Arte Contemporanea, il Museo del Vino e il Museo di Belle Arti. Il centro storico pullula di monumenti come l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo de Gibralfaro, oltre a stradine antiche e ampi viali alberati chiusi al traffico, perfetti per rilassanti passeggiate e shopping.

Ma non è certo tutto.

È rinomata anche per la sua calorosa accoglienza e le sue specialità enogastronomiche, come la fritura malagueña, un fritto misto di pesce, acciughe e calamari, e il famoso “vino di montagna”. La sera, ci si può divertire nei numerosi bar e locali, noti per la vivace vita notturna. Per un’esperienza diversa, si può invece visitare Muelle Uno, un complesso ricreativo moderno nella zona del porto, o Soho, nuovo quartiere artistico dal carattere bohémien. Durante l’anno, si anima con numerosi festival, tra cui il Festival Internazionale del Jazz all’inizio di novembre e il Film Festival ai primi di marzo.

Rodi, incanto della Grecia

Infine, dall’aeroporto di Catania, approfittando della nuova offerta Ryanair con un biglietto a 21,28 euro solo andata si atterra a Rodi, l’isola più grande dell’Arcipelago del Dodecanneso, favolosa, un paradiso per le spiagge in ogni momento dell’anno.

Cullata dall’Egeo meridionale, dal tipico ed emozionante colore turchese, ricca di storia millenaria e villaggi pittoreschi, sa come andare incontro a ogni preferenza: tuffi, relax al sole, visite culturali, movida, entusiasmanti gite in barca, e rigeneranti passeggiate nei boschi dell’entroterra.

Insomma, chi sceglie Rodi va incontro a una “vacanza completa“: potrete godere di relax, divertimento, romanticismo, cultura, natura e delizie gastronomiche, il tutto arricchito dalla simpatia e dalla gioia di vivere del popolo greco. È una destinazione perfetta per giovani, famiglie, coppie, viaggiatori solitari e gruppi di amici.