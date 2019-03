Ryanair festeggia San Patrizio con voli low cost

editato in: da

Per festeggiare San Patrizio, patrono d’Irlanda, Ryanair ha lanciato la ‘Super Offerta Trifoglio’ con biglietti in vendita a partire da 14,99 euro.

Si prenota oggi 15 marzo fino alla mezzanotte di domenica 17 marzo e si può viaggiare da aprile a maggio a prezzi low cost.

tanti i voli per l’Irlanda, ma non solo. Ci sono offerte per andare a Dublino in partenza da Bari, Bologna, Roma Ciampino, Palermo, Pisa, Torino, Venezia Treviso e da Bergamo. Quale momento migliore se non quello della Primavera inoltrata per visitare Dublino e i suoi giardini fioriti. Per chi ha già visitato la città, il consiglio è quello di esplorare il quartiere Liberties, un tempo così povero da aver ispirato Jonathan Swift a scagliarsi contro la miseria degli irlandesi. Oggi è un quartiere vivace che contribuisce a creare l’immagine che rende questa Capitale famosa nel mondo. A ogni angolo c’è un pub dove gustare un’ottima pinta di birra. Se poi non se ne ha abbastanza, vale la pena fare tappa a James Gate dove si trova la Fabbrica della Guinness che ora stampa la foto del vostro viso sulla schiuma: basta chiedere dello ” STOUTie”. Ci sono offerte anche per Belfast in partenza da da Bergamo.

E poiché tra aprile e maggio è previsto un super ponte – con 6 giorni di ferie si può stare in vacanza 15 giorni – si può pensare di organizzare uno o più viaggi verso altre destinazioni. Si può già andare in spiaggia a Lanzarote, per esempio. Ci sono voli Ryanair da Bergamo, Fiumicino e da Bologna. È uno dei luoghi più caratteristici d’Europa. Lanzarote è infatti un’isola vulcanica e si trova a circa cento chilometri dalle coste del Marocco ed è più caldo e secco rispetto alle altre isole delle Canarie, a causa dei venti caldi provenienti dal Sahara che si alternano alle brezze dell’Atlantico. La salvaguardia dell’ambiente, la sua natura intatta, la sensazione di trovarsi in un ambiente primitivo, tutto incute una strana sensazione di mistero e di illusione. Non è un caso che quest’isola delle Canarie sia stata dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera.

Ma è anche il periodo migliore per visitare la nostra bellissima Sicilia. Ci sono voli in offerta per Catania e Palermo da tutti gli aeroporti dove opera Ryanair. Si può andare in spiaggia, se il clima lo permette, altrimenti c’è così tanto da visitare che non ci si annoierà di certo su quest’isola baciata dal Sole.