Ryanair, biglietti aerei scontati del 30%

Ryanair ha lanciato un’offerta per viaggiare con voli scontati fino al 30% per tantissime destinazioni in Europa.

I voli low cost partono da tutti gli aeroporti da cui decollano voli Ryanair. L’offerta è valida per viaggi tra novembre 2018 e marzo 2019 e si può prenotare fino alla mezzanotte di venerdì 19 ottobre.

Abbiamo selezionato le offerte più interessanti.

Si può partire da Milano Bergamo per Vienna da 9,78 euro (solo andata) per visitare la regina dei mercatini di Natale il prossimo inverno. Una recente ricerca condotta dall’Economist Intelligent Unit ha assegnato a Vienna il titolo di città più vivibile del mondo. Vienna ha una storia antichissima ed è ricca di musei, primo fra tutti Hofburg. Tappa obbligata per gli amanti dell’arte è il Kunsthistorisches Museum. Ma la città ha anche un’anima moderna. Come il quartiere Landstrasse dove l’architetto Frederick Hundertwasser ha realizzato opere affascinati. Con il suo poliedrico talento, questo pittore e scultore ha rinnovato gli edifici popolari rendendoli vere e proprie opere d’arte.

Da Malpensa si vola a Berlino con 8,23 euro (sempre solo andata). Magnetica, vivace e ricca di attrazioni, la capitale tedesca è amatissima dai giovani, per via della frizzante vita notturna e dell’atmosfera rilassata. Per chi ha già avuto occasione di visitare la città, ci sono luoghi che pochi visitatori (e a volte nemmeno i berlinesi) conoscono: sono gli speakeasy, ovvero i “bar segreti” dove solo pochi possono entrare. Accedervi non è così semplice, per alcuni serve addirittura una parola d’ordine. Nell’ambiente e nell’arredamento questi locali ricalcano la tipica atmosfera Anni ’20, quando negli Stati Uniti, a causa del proibizionismo, le bevande alcoliche venivano somministrate illegalmente solo in alcuni locali, denominati appunto “speakeasy”.

Da Treviso si vola a Budapest con 12,23 euro (solo andata). La città, detta anche la perla low cost sul Danubio, è le mete più belle ed economiche d’Europa. Tagliata in due dal fiume blu, regala splendidi scorci e un tuffo nella storia. Molte delle attrazioni di Budapest sono gratuite, tra cui alcuni walking tour: l’Orientation Tour che va da Pest a Buda e il Pest Tour incentrato sulla storia del comunismo, del regime del terrore e della religione. Ma si può entrare gratis anche in molti musei ogni terzo sabato del mese, specie se si hanno meno di 26 anni.