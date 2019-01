Ryanair, biglietti aerei in offerta per volare in Sardegna

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per volare in Sardegna a prezzi scontati.

Tantissimi i voli per Cagliari e Alghero da molti scali italiani da dove opera la compagnia aerea.

Cagliari è la meta perfetta per chi vuole raggiungere le splendide spiagge del Sud dell’isola. Prima fra tutte la costa di Teulada e di Chia con la splendida Tuerredda, ritenuta tra le spiagge più belle d’Italia, ma anche Su Giudeu e Cala Cipolla. Risalendo la costa si raggiunge anche Piscinas, con le sue altissime dune di sabbia, e ci si imbarca per l’isola di San Pietro, una piccola Liguria in terra sarda. E poi a Est, verso Villasimius e la Costa Rei, con la celebre spiaggia di Porto Giunco e quella di Is Molentis.

Per chi preferisce il selvaggio Nord, meglio atterrare ad Alghero, invece, dove si possono raggiungere facilmente le spiagge di Maria Pia, con le sue belle dune di sabbia, le calette intorno alla Spiaggia del Lazzaretto, Capo Caccia e la celebre Grotta di Nettuno, uno dei luoghi che da soli valgono un viaggio, e la spiaggia rosa di Porto Ferro. Da qui si arriva poi fino a Stintino, dove c’è un’altra delle spiagge più famose d’Italia, La Pelosa, e si può partire per l’arcipelago della Maddalena.

Ci sono voli in partenza da Bergamo ad Alghero a partire da 17,13 euro e per Cagliari da 17,63 euro (solo andata). Da Pisa ad Alghero a 17,13 euro e da Bologna a 17,63 euro.

Per Cagliari ci sono voli in partenza anche da Roma Ciampino e da Venezia Treviso e da Verona a 14,69 euro, da Bologna a partire da 11,54 euro, da Pisa a 17,13 euro, da Bari e Parma a 12,73 euro.

In Sardegna il bel tempo inizia già a Pasqua – che quest’anno cade molto tardi, il 21 aprile – e si può già prenotare una vacanza, specie al Sud, a partire da quel periodo fino a ottobre inoltrato.