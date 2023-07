Russell Crowe testimonial per l’Italia “dono degli Dei”

Fonte: Getty Images/123rf Russell Crowe ha dimostrato un grande amore e rispetto per l'Italia

“L’Italia è un dono degli Dei. Da amare, da rispettare, da onorare”. Questo è stato il messaggio, scritto in italiano, che Russell Crowe ha twittato, accompagnandolo con una foto d’effetto, quella del meraviglioso isolotto di Strombolicchio, uno scoglio roccioso in mezzo al mare blu, popolato solo da un faro che funziona a energia solare.

Un messaggio d’amore, spedito dalla “piccola Stromboli” delle Eolie, dove l’attore neozelandese sta trascorrendo le vacanze, tra un concerto e l’altro. Da qualche settimana sta girando il Centro-Sud, da Ostia a Pompei, da Capri a Tropea fino alla Sicilia (certo, si sposta con uno yacht privato), e quasi ogni giorno fa un tweet del luogo meraviglioso in cui si trova, con un selfie o anche no, invitando i suoi fan a rispondere alla domanda “Where am I now?”.

Per noi italiani è facile rispondere, ma i suoi 2,9 milioni di follower vengono da tutto il mondo e per chi non è mai stato in Italia e non conosce i posti non è semplice rispondere.

Gli effetti sui social

“Meglio di un ministro del Turismo”, commentano su Twitter. “Ringraziamo Russell che ci sta facendo pubblicità gratis” scrivono altri. C’è chi propone di dargli la cittadinanza onoraria e chi di farlo nostro testimonial/influencer.

E la sua dichiarazione d’amore all’Italia, semplice e spassionata, è sicuramente uno dei messaggi più belli che un personaggio in vista quale è Russell Crowe potesse mandare.

Il “Gladiatore” – è noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel kolossal di Ridley Scott “Il gladiatore”, ruolo che gli ha consentito di aggiudicarsi l’Oscar come miglior attore protagonista nel 2001 – sta scoprendo le bellezze storiche e naturalistiche del nostro Paese e se ne sta letteralmente innamorando.

La foto dello scoglio di Strombolicchio sta facendo il giro del web. Forse non lo sanno neppure gli italiani ma si tratta del punto più settentrionale della Sicilia. L’isolotto di origine vulcanica è totalmente privo di acqua, pertanto non è abitato. Secondo una leggenda, Strombolicchio sarebbe il tappo del vulcano lanciato in mezzo al mare durante una violenta eruzione.

Boom di turisti in Italia

E Russell Crowe è solo uno dei 22 milioni di turisti stranieri arrivati in Italia negli ultimi quattro mesi. Gli arrivi in Italia sono aumentati del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e, grazie alle belle parole spese dall’attore, il flusso turistico non si fermerà di certo. Meriterebbe un altro Oscar per questo ruolo social a favore dell’Italia.