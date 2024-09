Il mare di Tropea e la Costa degli Dei

Tropea, la località turistica che incanta i viaggiatori di tutto il mondo, è solo una dei gioielli della Costa degli Dei: ecco cosa fare e cosa vedere in questo tratto di spiaggia calabrese.

La Calabria è una regione che solo di recente ha visto una riscoperta a livello turistico da parte dei viaggiatori italiani e internazionali, ma che tuttavia è da sempre un territorio ricco di tesori naturali, culturali e storici e che vanta una delle coste più affascinanti del Mediterraneo, la cosiddetta Costa degli Dei. Questo tratto di costa calabrese, situato nella provincia di Vibo Valentia, si estende in lunghezza per circa 55 km e comprende alcune delle spiagge più belle della regione, se non di tutta l’Italia, tra cui la famosa località di Tropea.

Tropea, perla del Tirreno dal mare perfetto

Tropea è senza dubbio la località più celebre della Costa degli Dei, tanto che di recente è stata anche definita dal Telegraph come una delle città più belle del nostro Paese. La città di Tropea si erge su una scogliera a picco sul mare, con spiagge che saltano all’occhio per la bellezza della sabbia fine e bianca e per il colore turchese del mare.

Il centro storico di Tropea, poi, è un intrico di vicoli stretti, piazzette pittoresche e antichi palazzi nobiliari che fanno innamorare i visitatori a colpo d’occhio con il pregnante fascino mediterraneo. Oltre a una passeggiata nel centro storico – e alla tintarella sulle spiagge di Tropea – qui vi consigliamo di non perdere una visita al Santuario di Santa Maria dell’Isola, un’antica chiesa medievale situata su un promontorio roccioso che domina dall’alto tutta la costa.

Tra le spiagge più belle di Tropea, invece, ci sono la spiaggia del Cannone, piccola e poco frequentata, la spiaggia della Rotonda, una delle più belle del litorale soprattutto per il panorama mozzafiato, la spiaggia Marina dell’Isola, piccona insenatura vicina alla roccia dell’Isola Bella, spiaggia ‘a Linguata ideale per le immersioni, spiaggia del Convento ampia e anche spesso affollata

Tropea è anche dotata di un porto turistico di recente costruzione, da dove è possibile raggiungere le vicine Isole Eolie e le piccole baie, quasi incontaminate, raggiungibili soltanto dal mare. Nel periodo compreso tra i mesi di maggio e ottobre sono attive le motonavi in partenza per Stromboli, le Isole Eolie e per Taormina.

Cosa vedere lungo tutta la Costa degli Dei

Tutta la costa che circonda Tropea è degna del nome che le fu dato, per la bellezza dell’area che alterna lunghe spiagge bianche ad aspre scogliere (tanto che alcune spiaggette sono visitabili soltanto via mare), ma non è solo Tropea. La Costa degli Dei è il luogo ideale per chi cerca una vacanza che unisca relax e avventura nel cuore della Calabria. Ecco alcune delle attività che vi consigliamo di fare se decidete di trascorrere qui una vacanza (consigliato, a tal proposito, il periodo estivo):

Snorkeling e immersioni: le acque limpide e i fondali rocciosi della Costa degli Dei sono lo spot perfetto per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee.

le acque limpide e i fondali rocciosi della Costa degli Dei sono lo spot perfetto per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee. Escursioni in barca: un’altra esperienza imperdibile è un’escursione in barca lungo la costa. Molti tour permettono di esplorare grotte marine nascoste, spiagge isolate e insenature accessibili solo via mare.

un’altra esperienza imperdibile è un’escursione in barca lungo la costa. Molti tour permettono di esplorare grotte marine nascoste, spiagge isolate e insenature accessibili solo via mare. Trekking e passeggiate: gli amanti della natura possono esplorare la costa a piedi, lungo sentieri e su per promontori che offrono vedute panoramiche a 360° e permettono di scoprire luoghi incredibili.

gli amanti della natura possono esplorare la costa a piedi, lungo sentieri e su per promontori che offrono vedute panoramiche a 360° e permettono di scoprire luoghi incredibili. Visita a Capo Vaticano: situato a pochi chilometri da Tropea, Capo Vaticano è un promontorio di rara bellezza, famoso per le sue spiagge. Dalla cima del promontorio, si può ammirare un panorama così vasto tanto che spazia fino alle isole Eolie. La baia più suggestiva è quella di Grotticelle, formata da tre spiagge vicine.

Oltre alle spiagge e alle scogliere, la Costa degli Dei offre anche molte attrazioni culturali e storiche: